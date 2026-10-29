Ülkenin güneydoğusundaki Murcia bölgesinde yer alan La Almoloya'da ortaya çıkarılan savunma sistemi, Bronz Çağı toplumlarının güvenlik için ne kadar büyük yapılar inşa ettiğini gösteriyor. Araştırmacılar, zaten uçurumlarla korunan yerleşimin neden böylesine güçlü surlarla çevrildiğini anlamaya çalışıyor.

7 METRE KALINLIĞINDA DUVARLAR İNŞA ETMİŞLER

Deniz seviyesinden yaklaşık 585 metre yükseklikteki kayalık bir tepenin üzerinde kurulan yerleşimde, yaklaşık 40 metre boyunca uzanan savunma hattı tespit edildi. Duvarların kalınlığının bazı noktalarda 7 metreye ulaştığı, savunma sisteminin ise en az altı kuleyle güçlendirildiği belirlendi.

Kulelerin birbirine yaklaşık bir metre mesafede konumlandırılması dikkat çekti. Araştırmacılara göre bu düzenleme, yerleşimin girişindeki hareketliliği kontrol etmek ve olası saldırıları engellemek amacıyla tasarlanmış olabilir.

Kazıların yalnızca 11 metrekarelik bölümünde yapılan incelemelerde bile taş örgü duvarlar ve büyük yapı kalıntıları ortaya çıkarıldı. Yapılarda taşların birbirine sıkıştırılmış kil harcıyla bağlandığı tespit edildi.

DEV SURLARIN NEDEN YAPILDIĞI ARAŞTIRILIYOR

La Almoloya, MÖ 2200 ile 1550 yılları arasında İber Yarımadası'nın güneydoğusunda etkili olan El Argar kültürünün önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Yerleşimde daha önce gerçekleştirilen kazılarda çok odalı yapılar, dar sokaklar ve gelişmiş su tahliye sistemleri de ortaya çıkarılmıştı.

Yaklaşık 70 metrekarelik büyük bir toplantı salonu ile altın, gümüş ve kehribar eşyalar içeren zengin bir mezarın tespit edilmesi, bölgenin siyasi açıdan da önemli bir merkez olduğunu düşündürüyor.

Araştırmacılar, dev duvarların yalnızca düşman saldırılarına karşı korunmak için değil, yerleşimi yöneten kişilerin gücünü göstermek amacıyla da inşa edilmiş olabileceğini değerlendiriyor. Savunma yapılarında şiddetli yıkıma işaret eden izler görülse de bunun bir saldırıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz kesinleşmedi.