AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Eylül 2026 tarihli ikinci birleşiminde toplu ulaşım ücretlerine zam yapılması kararlaştırıldı. Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonlarının müşterek raporu, Yeni Partili meclis üyelerinin karşı oyuna rağmen Cumhur İttifakı üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni tarifeyle birlikte BursaRay tam bilet ücreti 40 liradan 50 liraya, öğrenci bileti ise 10 liradan 12,50 liraya çıkarıldı. Böylece toplu ulaşımın ana tarifelerinde yaklaşık yüzde 25 oranında artış gerçekleşti.

BAZI TARİFELERDE ZAM YÜZDE 30’U AŞTI

Yeni düzenlemeyle zam yalnızca BursaRay ve ana toplu ulaşım tarifeleriyle sınırlı kalmadı. Bazı ulaşım kalemlerinde artış oranı yüzde 30’un üzerine çıktı.

Selçukgazi minibüs tarifesinde yüzde 30, tramvay öğrenci ücretinde yüzde 28,8, bazı ilçe hatlarında yüzde 28,6 ve kayıp kart yenileme ücretinde yüzde 30 oranında artış yapıldı. Mudanya–Hastane öğrenci tarifesindeki zam ise yüzde 33,3’e ulaştı.

Mecliste ayrıca taksi, dolmuş, okul servisi, otopark ve çekici ücretlerinde de farklı oranlarda artışlar kabul edildi.

“YÜZDE 15’İ FAZLA BULANLAR BUGÜN YÜZDE 25 ZAM YAPTI”

Karara tepki gösteren Yeni Parti Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, 2026’nın ilk döneminde Mustafa Bozbey döneminde yapılan yüzde 15’lik ulaşım zammını hatırlattı.

Akbulut, Şubat ayında asgari ücret, emekli ve memur maaşlarında artış yapılmasına rağmen yüzde 15’lik zammın fazla bulunduğunu belirterek, bugün vatandaşların gelirlerinde yeni bir artış olmadan toplu ulaşıma yüzde 25 zam yapılmasını eleştirdi.

Akbulut, “Şubat ayında asgari ücret, emekli ve memur maaşları artırılmış olmasına rağmen yüzde 15’lik zammı fazla bulanlar, bugün vatandaşın gelirinde yeni bir artış olmadan toplu ulaşıma yüzde 25, bazı kalemlere ise yüzde 30’un üzerinde zam yapıyor” dedi.

“BURSARAY ELEKTRİKLE ÇALIŞIYOR, ONA DA YÜZDE 25 ZAM GELDİ”

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın zam gerekçeleri arasında gösterilmesine de değinen Akbulut, elektrikle çalışan BursaRay’a da yüzde 25 oranında zam yapılmasına dikkat çekti.

Akbulut, eleştirisini şu sözlerle sürdürdü:

“Kayseriliye sormuşlar, ‘Bu malın fiyatı kaç?’ diye. ‘Alırken mi, satarken mi?’ demiş. Cumhur İttifakı’nın ulaşım zammındaki durumu da buna benziyor. Mustafa Bozbey döneminde yüzde 15’i kabul etmeyenler, bugün yüzde 25 zammı kendileri yapıyor.”

Akbulut, emekli, işçi ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı toplu taşımaya, gelirlerde yeni bir artış olmadığı bir dönemde bu ölçüde zam yapılmasını eleştirdi.