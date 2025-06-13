Başkantte toplu ulaşımda yeni dönem 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla başlıyor.

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle toplu ulaşım ücretlerine de peş peşe zamlar yapılırken, aktarma bedelleriyle birlikte vatandaşların ulaşım maliyetleri cep yakmaya başladı.

Bu durumun önüne geçmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ilk aktarma işlemlerinin ücretsiz şekilde yapılacağını duyurdu.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte metrodan otobüse ya da otobüsten metroya aktarma yapan vatandaşlar, ilk aktarma için hiçbir ödeme yapmayacak. Bu değişiklik, gün içerisinde aktarma kullanarak iş ve okula gidenlerin daha düşük ücretler ödemesine imkan tanıyacak.

Halihazırda yürürlükte olan tarifeye göre Ankarakart sahipleri için tam yolcu 12,5 TL, indirimli (öğrenci vs.) yolcu 8 TL, öğretmenler içinse 9,5 TL aktarma bedeli alınıyor.