Projeyle birlikte özellikle nehirler, derin vadiler ve engebeli arazi nedeniyle yıllardır ulaşım sorunu yaşayan köylerin güvenli şekilde birbirine bağlanması amaçlanıyor. Hükümet, yeni köprülerin yalnızca ulaşımı kolaylaştırmayacağını, eğitim, sağlık ve ticaret hizmetlerine erişimi de önemli ölçüde iyileştireceğini belirtiyor.

İLK HEDEF 2 BİN 500 KÖPRÜ

Program iki aşamada ilerleyecek. İlk etapta 2 bin 500 asma köprünün Ağustos 2026'ya kadar tamamlanması planlanıyor. Ardından çalışmalar hızlandırılarak yıl sonuna kadar toplam 5 bin köprüye ulaşılması hedefleniyor. İnşaatlar, hükümet kurumları, ordu ve yerel halkın ortak çalışmasıyla yürütülüyor.

Yetkililer, birçok yerleşim yerinde insanların yıllardır okula, sağlık merkezlerine ve pazarlara ulaşabilmek için nehirleri yürüyerek ya da ilkel geçiş yöntemleriyle aşmak zorunda kaldığını belirtiyor. Yeni köprülerle birlikte çocukların okula daha güvenli ulaşması, çiftçilerin ürünlerini pazarlara daha hızlı taşıması ve acil sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması bekleniyor.

MALİYET AÇIKLANMADI

Hükümet, 5 bin köprülük programın toplam bütçesini henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Açıklanan bilgilerde köprülerin teknik özellikleri veya tek tek uzunluklarına da yer verilmedi. Programın önceliği, büyük otoyol projeleri yerine ulaşımın yıllardır kesintiye uğradığı kırsal bölgeleri kısa sürede birbirine bağlamak olarak gösteriliyor.