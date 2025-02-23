Kentte son günlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle il merkezine bağlı Azaklıhoca köyünün yolu ulaşıma kapandı.

Köyde imam olarak görev yapan Fatih Tuncer, 9 günlük ikiz bebeklerinin rahatsızlanması üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yolu kapalı olan köye paletli kar aracıyla hareket eden AFAD ekipleri, hastalanan ikiz bebeklere ulaşarak, onları sağlık ekiplerine teslim etti.

Bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, kar yağışının etkili olduğu Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Şahinyuva ile Güce ilçesine bağlı Düzçukur köylerinde yaşayan iki kişi rahatsızlandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan iki köy yolunda çalışma yaptı. Rahatsızlanan iki kişi 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.