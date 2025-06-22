Uraloğlu 27-29 Haziran'da düzenlenecek olan, çeşitli ülkelerin bakan seviyesinde katılım sağlayacağı Uluslararası Ulaştırma Koridorları Forumu öncesinde Cuma günü düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



5G İHALESİ AĞUSTOS'TA YAPILACAK, GELECEK YIL KULLANIMA SUNULACAK

Uraloğlu, toplantıda mobil telekomünikasyonda 5G frekans ihalesinin ne zaman yapılacağı sorusuna, "Bir aksilik olmazsa Ağustos ayı içerisinde bunun ihalesini yaparız diye düşünüyoruz" dedi.

5G'de ilk şebeke sinyalinin gelecek yıl alınabileceğini ifade eden Uraloğlu, "Burada ilk etapta tüm ülkenin kapsanmasından ziyade (önce) yoğun illeri kapsarız ve peyderpey program dahilinde bu süreci yürütürüz diye düşünüyorum. 4.5G'de de böyle olmuştu" dedi.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI NEDENİYLE DÖNEMEYEN UÇAKLAR

Uraloğlu, İsrail ile İran arasındaki hava savaşı nedeniyle çatışma hattı üzerindeki ülkelerde Türkiye'ye ait sivil uçakların mahsur kalıp kalmadığı sorusuna ise İran'da yedi, Irak'ta dört yolcu uçağının mahsur kaldığı cevabını verdi.

"Gerek Dışişleri'miz gerekse MİT aracılığıyla takip ediyoruz. Bu bölgedeki hava hareketinin çok yoğun olması nedeniyle o riski hem ilgili ülkeler hem de biz alamadık" diyen Uraloğlu, uçuş ekiplerinin Türkiye'ye döndüğünü, ilk fırsatta uçakların da Türkiye'ye alınacağını belirtti.

Uraloğlu mahsur kalan uçakların Pegasus, THY , Ajet ve Tailwind havayollarına ait olduğunu belirtti.

KALKINMA YOLU

Uraloğlu, Irak'ın Basra Körfezi kıyısındaki Faw limanından kuzeyde Türkiye'ye bağlanması öngörülen, Ankara'nın önem verdiği ulaştırma koridorlarından biri olan Kalkınma Yolu hakkında da bilgi verdi.

Irak'ı boydan boya geçecek olan demiryolu ve otoyol bağlantısının proje çalışmalarının neredeyse tamamlandığını ifade eden Uraloğlu, "Proje aşağı yukarı bitti diyebilirim, Yüzde 95'ler seviyesinde. Sadece bizim sınıra yakın bölgede biraz detay çalışmalar yapılıyor. Oranın kendi hassasiyetleri var" dedi.

Toplantıda yapılan sunuma göre Şırnak Ovaköy'den Türkiye'ye bağlanacak olan proje kapsamında Ovaköy'den Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep arasında ve İstanbul kuzey demiryolu geçişi yeni demiryolu hattı kurulması, Çukurova-Niğde, Konya-Eskişehir ve olmak üzere var olan yolların genişletilerek kapasitesinin artırılması planlandı.

Sunuma göre projenin Türkiye bölümü için toplam 23.9 milyar dolar yatırım yapılacak, yatırımın sekiz milyar dolarlık bölümü hali hazırda yürütülen projelere harcanacak.

Yatırım karşılığında 10 yıllık dönemde sağlanacak ekonomik hareketlilik ve üretim artışıyla 50 milyar dolar değer yaratılacak.

Projenin başlaması için finansman arayışının devam ettiğini belirten Uraloğlu, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) girişimiyle ortak bir fon kurulmasının değerlendirildiğini belirtti.

Uraloğlu, "Oradaki düşünce biraz da bu işi finanse eden insanların aynı zamanda bu koridoru canlandırma ile ilgili de katkı sağlayabilecekleri beklentisi söz konusu. Finansman noktasında da dört ülkenin girişimiyle beraber belki bir fon aracılığıyla ya da bir fon kurulmasıyla da bu yapılabilir" dedi.

Uraloğlu, başlangıçta Irak ve Türkiye'nin ortak bir şirket kurup bu şirketin yapım çalışmalarını yürütebileceğini, yapılan görüşmelerde bu konuda ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Uraloğlu, kaynak bulunmasının ardından inşaat çalışmalarına gelecek sene başlanabileceğine dikkat çekti.

Irak'ın uluslararası pazarlara ulaşması için Hürmüz Boğazı gibi darboğaz teşkil etmeyen bir rota sağlayacak olan Kalkınma Yolu aynı zamanda Asya'dan Avrupa'ya yük taşınabilecek bir ulaştırma koridoru vazifesi görecek. Projenin hayata geçmesi ile Çin'in kuzeydoğu limanlarından yola çıkan yükün gemi ile Irak'a, sonrasında da demiryolu ile Avrupa'nın kuzeybatısına 25 günde ulaşması mümkün olacak.