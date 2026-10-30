Ülkenin güneyindeki Mtwara açıklarında yer alan Mnazi Körfezi'nde yürütülen sondaj çalışmalarında yaklaşık 6,3 milyar metreküp doğalgaz hacmine ulaşıldı. Keşfin hemen ardından düğmeye basan Tanzanya hükümeti, devlete ait petrol ve doğalgaz şirketi TPDC'ye hidrokarbon arama faaliyetlerini genişletmesi amacıyla dört yeni sahada doğrudan arama ruhsatı verdi.

YATAY SONDAJ TEKNİĞİ İLE ÜRETİLDİ

Fransız enerji şirketi Maurel & Prom ile Tanzanya devlet şirketi TPDC ortaklığında işletilen Kasa-1X ST2 kuyusunda yapılan sondajda gaz rezervuarına ulaşıldı. Kıyıdan yaklaşık 4,5 kilometre açıkta ve 400 metre su derinliğinde gerçekleştirilen operasyonda, yatay sondaj tekniğiyle üretim tabakasına inildi.

Fransız şirket sahadaki rezervi ihtiyatlı yaklaşımla 6,3 milyar olarak hesaplarken, ilk üretimin Kasım 2026 gibi kısa bir süre içinde başlayabileceğini ve günlük maksimum potansiyelin 50 milyon metreküpe ulaşabileceğini bildirdi.

Tanzanya Enerji Bakanlığı ise rezervuarın yapısına bağlı olarak sahadan en az on yıl boyunca düzenli üretim hedeflediklerini açıkladı.

YENİ KEŞİF HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Ülkenin enerji arz güvenliği açısından kritik önem taşıyan yeni keşif, özellikle elektrik üretimi ve sanayi çarklarının dönmesi için hayati bir kaynak oluşturuyor. Halihazırda Mnazi Körfezi bölgesinden çıkarılan gazın yüzde 80'inden fazlası, Mtwara ve ülkenin ekonomik merkezi Darüsselam'daki elektrik santrallerinde kullanılıyor.

Hükümet aynı zamanda üretim kapasitesini artırmak için Ntorya sahasını Madimba gaz işleme tesisine bağlayacak 35 kilometrelik boru hattının inşaatında da sona yaklaştı.

Yeni verilen lisanslarla birlikte Eyasi-Wembere, Lindi-Mtwara, Batı Songo Songo ve Mnazi Körfezi Kuzey bölgelerinde sismik veri toplama ve analiz çalışmalarını yoğunlaştıracak olan TPDC, yabancı ortakların projelerindeki paylara bağlı kalmak yerine kendi adına doğrudan sahaya inmiş olacak. Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları için de yabancı yatırımcılarla temaslarını sürdüren Tanzanya yönetimi, atılan bu adımlarla hem yerel istihdamı güçlendirmeyi hem de ülkenin yaklaşık 57,5 trilyon metreküpe ulaşan toplam gaz potansiyelini ticari kazanca dönüştürmeyi hedefliyor.