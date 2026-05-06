Tianjin, Utrecht ve Çin Tarım Üniversitelerinden araştırmacıların ortaklaşa yürüttüğü analiz, kitlesel yeşillendirme çalışmalarının ülkenin doğu ve kuzeybatı bölgelerindeki su varlıklarını kritik düzeyde azalttığını ortaya koydu. Bilim insanları, dikilen ormanların "buharlaşma-terleme" sürecini hızlandırarak toprak ve bitki örtüsü üzerinden su kaybını artırdığına dikkat çekiyor.

HİDROLOJİK DÖNGÜDE KRİTİK DEĞİŞİM

Araştırmacılara göre, otlakların ormanlık alanlara dönüştürülmesi buharlaşmayı ve yerel yağışları bir miktar artırsa da, toplam su dengesini olumsuz etkiledi. Nemli hava kütlelerinin Tibet Platosu'na doğru yönlenmesi, yoğun nüfusun yaşadığı Doğu Çin'de ciddi bir su açığına neden oldu. Özellikle nüfusun yüzde 46'sının yaşadığı kuzey bölgelerinde, toplam su rezervlerinin sadece yüzde 20’sinin bulunması, yaşanan krizi derinleştiren bir faktör olarak öne çıkıyor.

YENİ POLİTİKA İHTİYACI

Çalışmanın yazarları, mevcut ağaçlandırma programlarının hidrolojik döngüdeki değişimleri göz ardı ettiğini savunuyor. Bilim insanları, bu hızda devam eden bir yeşillendirme faaliyetinin, bölge genelinde içme suyu ve tarımsal sulama kaynaklarının tükenmesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Projenin gelecekteki aşamalarında, bölgesel su dengesinin temel alınarak daha sürdürülebilir bir planlama yapılması gerektiği vurgulandı.