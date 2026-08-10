Çin makamları, Yunus Tayfunu'nun karaya ulaşmasının ardından Şanghay da dahil olmak üzere ülkenin doğusundaki 1 milyondan fazla kişiyi evlerinden tahliye etti. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın Zhejiang eyaletine bağlı Yuhuan şehrinde ilk karaya çıktığında saatte 150 kilometre hıza ulaştığını açıkladı. Tayfun, yaklaşık bir saat sonra Wenzhou şehrinde ikinci kez karaya ulaştı.

Fırtına bölge genelinde ulaşımı durdurdu. Sadece Şanghay'da 1.400 uçuş iptal edildi. Çinli yetkililer daha önce Yunus Tayfunu için en yüksek seviye olan kırmızı alarm verdi, ancak fırtının seviyesi pazartesi sabahı itibarıyla tropikal fırtınaya düşürüldü. Fırtının Çin içlerine doğru ilerlediği bildirildi. Yetkililer, çarşamba gününe kadar şiddetli yağış, sel ve heyelan riskinin devam ettiği uyarısında bulundu.

Pazartesi günü Shandong, Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu ve Zhejiang eyaletleri ile Şanghay şehri için şiddetli yağış tahmini yapıldı. Yerel yönetimler halka açık alanlardaki faaliyetlerden kaçınılması çağrısında bulundu. Disneyland, Legoland ve Şanghay'daki Bund sahil kordonunda bulunan seyir terasları da dahil olmak üzere çok sayıda turistik mekân kapalı tutuldu.

Devlet medyasında yer alan görüntülerde, Şanghay'da turistlerin yoğun ilgi gösterdiği eski Fransız Mahallesi'ndeki işletmelerin su altında kaldığı ve insanların sularda yürüdüğü görüldü. Devlet medyasında yer alan haberlere göre Zhejiang eyaletine bağlı Wenling kentinde 9 yaşındaki bir erkek çocuk denize sürüklenerek kayboldu. Çinli yetkililer henüz herhangi bir can kaybı bildirmedi.

DENİZ İNŞAATLARI DURDURULDU

BBC'de yer alan habere göre, meteoroloji uzmanları, Zhejiang'ın bazı bölgelerine önümüzdeki birkaç gün içinde 250 ila 500 milimetre yağış düşebileceğini açıkladı. Zhejiang'ın eyalet başkenti Hangzhou'daki yetkili makamlar, fırtına ve sel sularından kaçınan sürücüler için tüm kamuya açık alanlardaki park ücretlerini kaldırdı. Eyaletin diğer bölgelerinde ise Wenzhou yetkilileri yaklaşık 900 bin sakini güvenli bölgelere nakletti ve 1000'den fazla acil durum barınağı açtı. Taizhou şehrinde ise yaklaşık 390 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Kıyı eyaleti Fujian'da denizcilik yetkilileri onlarca yolcu feribotu seferini askıya aldı ve 100'den fazla açık deniz inşaat projesini durdurdu. Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre fırtına, karaya ulaşmadan önce 6 bin kilometrelik uzun bir mesafe katetti. Bu durum, fırtının ortalama bir tayfundan üç kat daha uzun ömürlü olduğunu gösterdi. CCTV ayrıca fırtının geniş bir etki alanına ve yoğun yağış kapasitesine sahip olduğunu aktardı.

DEZANFORMASYON YAPANLAR MERCEK ALTINDA

Fırtınayla ilgili yanlış bilgilerin Çin internetinde hızla yayıldığı belirtildi. Devlet medyası, bu tür içerikleri yayan iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan kişilerden 60 yaşındaki bir erkeğin, yapay zekâ ile Şanghay'da fırtına sırasında bir kişinin binadan düştüğünü iddia eden sahte bir video oluşturduğu ifade edildi. 32 yaşındaki diğer bir kişinin ise sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı fırtına görüntülerini yanıltıcı şekilde yeniden düzenlediği kaydedildi.

TAYFUN FİLİPİNLERDE CAN ALDI

Yunus Tayfunu, Çin'e ulaşmadan önce Filipinler, Tayvan'ın kuzey kesimleri ve Japonya'nın Okinawa adasında şiddetli yağışlara neden oldu. Filipinler Sivil Savunma Ofisi, tayfunun ve hafta başındaki fırtınaların tetiklediği muson yağmurları nedeniyle Filipinler'de 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülke genelindeki tahliye merkezlerinde 7 binden fazla kişinin barındığı bildirildi.

Batı Pasifik'te tayfun sezonu genellikle tayfunların daha sık görüldüğü mayıs ve ekim ayları arasında gerçekleşiyor. Uzmanlar, bu yıl güçlü bir El Nino yılı olmasının tayfunların daha şiddetli hale gelmesine yol açabileceğini ifade ediyor.