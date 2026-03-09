İngiltere’de doğal gaz rezervleri alarm veren bir seviyeye geriledi. Gaz iletim operatörü National Gas tarafından yayımlanan verilere göre, ülke genelindeki gaz depolarındaki enerji miktarı geçen yıl 18 bin GWh iken, bu yıl sadece 6.700 GWh’ye kadar düştü.

Uzmanlar, mevcut stokların İngiltere’nin günlük gaz talebini yalnızca 1,5 ila 2 gün karşılayabileceğini belirtti. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolarındaki doluluk oranlarının da oldukça düşük seviyelerde olduğu kaydedildi.

ENERJİNİN BÜYÜK KISMI DIŞ KAYNAKLARDAN

Depolama kapasitesindeki sınırlılık, İngiltere’nin enerji ihtiyacının büyük kısmını dış kaynaklardan karşılamasına neden oldu. Ülke, doğalgazın önemli bir bölümünü ABD’den gelen LNG tankerleriyle ve Norveç’ten boru hattı ile sağlıyor.

Emtia veri şirketi Argus Media’da gaz fiyatlandırma sorumlusu Natasha Fielding, İngiltere’deki doğalgaz fiyatlarının Avrupa’nın birçok ülkesinden daha yüksek olduğunu belirtti. Fielding’e göre, İngiltere fiyatları Avrupa’nın referans noktası sayılan Hollanda gaz piyasasını da geride bırakmış durumda ve bu durumun mayıs sonuna kadar devam edebileceği tahmin ediliyor.

HÜKÜMETE YENİ DEPOLAMA ÇAĞRISI

İngiltere, geçmişte yaklaşık 12 günlük doğalgaz depolama kapasitesine sahipken, son yıllarda bazı tesislerin kapatılmasıyla bu oran ciddi şekilde azaldı. National Gas verilerine göre mevcut kapasite, eski seviyelerin yalnızca yüzde 18’ine denk geliyor.

National Gas CEO’su Jon Butterworth, Enerji Bakanı Ed Miliband’a gönderdiği raporda, sistemin güvenli şekilde çalışabilmesi için üç yeni gaz depolama tesisi kurulması veya altı büyük LNG işleme gemisinin devreye alınması gerektiğini ifade etti.

ORTA DOĞU GERİLİMİ PİYASALARI SARSTI

Enerji piyasaları, Orta Doğu’daki artan gerilimden de etkileniyor. Yatırım bankası Goldman Sachs, bölgede yaşanan enerji arz şokunun, 2022’deki Rusya kaynaklı üretim düşüşünden 17 kat daha büyük olabileceğini açıkladı.

Banka analistleri, mevcut durumun devam etmesi halinde petrol fiyatlarının önümüzdeki hafta 100 doların üzerine çıkabileceğini öngörüyor.