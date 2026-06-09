Japonya’nın başkenti Tokyo’nun yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde bulunan ve yaklaşık yarım milyon kişinin yaşadığı Utsunomiya kenti, tarihinde ilk kez bir “ayı alarmı” ile karşı karşıya kaldı.

Hafta sonu bir parkın yakınlarında yaklaşık bir metre uzunluğundaki Asya kara ayısının görülmesi, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde ayının şehir merkezinde iki gencin yakınından hızla geçtiği anlar yer aldı.

Pazar günü yerleşim bölgelerinde, pazartesi sabaha karşı ise sanayi alanlarında tespit edilen hayvan, kentte endişeyi giderek artırdı.

OKULLAR KAPATILDI, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Ayının henüz yakalanamaması üzerine Utsunomiya Belediyesi olağanüstü önlemler aldı. Kentteki 94 ilk ve ortaokulun tamamında eğitime geçici olarak ara verildi.

Belediye ekipleri, hoparlörlü araçlarla sokaklarda anons yaparak halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşlardan kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, ayıyla karşılaşmaları durumunda ise yaklaşmadan güvenli bir binaya sığınmaları istendi.

Polis ve yerel avcı ekipleri, şehir içinde izini kaybettiren ayıyı bulmak için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

AYI VAKALARINDA ARTIŞ ENDİŞE YARATIYOR

Japonya genelinde bu yıl yaklaşık 50 bin ayı görülme vakasının kayda geçtiği belirtiliyor. Özellikle ülkenin kuzeydoğusunda yoğunlaşan bu durumun artık Tokyo çevresine kadar ulaşması dikkat çekiyor.

Son aylarda Tokyo yakınlarında yürüyüş yapan kişilere yönelik saldırılar yaşanırken, Fukushima’da bir ayının fabrika alanına girerek çalışanları yaralaması, riskin boyutunu gözler önüne serdi. Mart ayına kadar olan dönemde ise ayı saldırılarına bağlı yaralanma ve ölüm vakalarının ülke tarihindeki en yüksek seviyelere ulaştığı bildiriliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ TAKİP SİSTEMLERİ GÜNDEMDE

Yerel yönetimler, artan vakalara karşı çözüm olarak yapay zeka destekli güvenlik kameralarıyla ayı hareketlerinin izlenmesini içeren yeni sistemleri test etmeye başladı.

Uzmanlara göre ayıların yerleşim yerlerine inmesinde hem çevresel hem de toplumsal etkenler rol oynuyor. Meşe palamudu gibi temel besin kaynaklarının azalması, hayvanları yiyecek arayışıyla şehir kenarlarına yönlendiriyor.