İspanya’nın en önemli somon balığı avcılık bölgesi olarak bilinen Asturias’ta, 18 Nisan’da başlayan sezonda şu ana kadar tek bir somon dahi yakalanamadı. Benzer bir durum 1 Mayıs'ta sezonun açıldığı Cantabria için de geçerli. Galiçya, Navarra ve Bask Bölgesi, yaşanan ciddi düşüş nedeniyle bölgedeki somon balığı avcılığını halihazırda yasaklamış durumda.

"NESLİ TÜKENME SINIRI" KATEGORİSİNDE

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre yapılan değerlendirmelerde, İspanya'daki popülasyonların "Nesli Tükenme Sınırı" (CR) kategorisine girdiği tespit edildi. Beş farklı nehir havzasında yapılan izleme çalışmalarında, ortalama düşüş oranının yüzde 82,1 olduğu, bazı nehirlerde ise bu kaybın yüzde 94,8'e ulaştığı belirlendi. 2000'li yılların başında Asturias'ta 3.000 civarında olan somon kaydı, 2025 itibarıyla 130 seviyesine kadar geriledi.

GÖÇ YOLUNDAKİ ENGELLER VE İKLİM DEĞİŞİMİ

Somonların yok olmasında çok boyutlu faktörler etkili oluyor. Yapılan telemetri izlemeleri, yumurtlama sonrası okyanusa göç eden somonların yüzde 24,2’sinin hidroelektrik santrallerinin su alma kanallarına düşerek öldüğünü ortaya koydu. Ayrıca, artan su sıcaklıkları nedeniyle ilkbahar göçü yapan somonların yaklaşık yüzde 50'si, yaz sıcağında hayatta kalamıyor.

Tarihsel veriler, türün dağılım alanının 21. yüzyılın başından bu yana nehirlerin parçalanması ve baraj inşaatları nedeniyle yüzde 56 oranında daraldığını gösteriyor. Navia ve Deba gibi birçok nehirde popülasyon tamamen yok oldu.