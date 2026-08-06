Pasifik Okyanusu'nda yer alan Naoero, küresel iklim değişikliği ve yükselen deniz seviyeleri nedeniyle yürütülen toplu taşınma projesine finansman sağlamak amacıyla "yatırım karşılığı vatandaşlık" programını devreye soktu.

Söz konusu program kapsamında gerekli koşulları sağlayan yabancı ülke vatandaşlarına 85'ten fazla ülkeye vizesiz veya kapıda vizeyle giriş imkanı tanıyan ülke pasaportu verilmeye başlandı.

NAOERO ALTIN PASAPORT PROGRAMININ ŞARTLARI VE MALİYETİ NEDİR?

Vatandaşlık programına başvurmak isteyen adayların öncelikle dört aşamalı güvenlik ve eleme sürecini başarıyla tamamlaması gerekiyor. Normal şartlarda 115 bin dolar olarak belirlenmiş olan standart başvuru ücreti, geçici bir kampanya kapsamında kişi başı 90 bin dolar olarak uygulanıyor. Eleme sürecini geçen adaylar, ödemeyi gerçekleştirdikten sonra Nauru vatandaşlığı almaya hak kazanıyor.

VATANDAŞLIK PROGRAMINDAN ELDE EDİLEN GELİR NEREDE KULLANILACAK?

Ada ülkesi Naoero, küresel ısınmaya bağlı olarak deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle ciddi bir toprak kaybı ve altyapı tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Satıştan elde edilecek mali kaynak, ülke nüfusunun yüzde 90'ını oluşturan ailelerin ve mevcut altyapının adanın daha yüksek bölgelerine taşınmasını hedefleyen büyük ölçekli yerleşim projesinde kullanılacak.

ALTIN PASAPORT SAHİPLERİNE HANGİ HAKLAR VE KISITLAMALAR GETİRİLİYOR?

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, pasaport hakkı kazanan kişilere ülke sınırları içerisinde gayrimenkul veya toprak satın alma yetkisi verilmediği bildirildi. Ülkedeki arazi mülkiyetinin son derece sınırlı olması nedeniyle, vatandaşlık hakkı edinen yabancılara mülk satışı tamamen kapalı tutuluyor.

Programın uluslararası alandaki güvenirliğini korumak amacıyla başvuru sahipleri kapsamlı bir güvenlik taramasından geçiriliyor. Geçmiş kayıtları ve adli sicilleri incelenen adaylardan ciddi bir suça karıştığı sonradan tespit edilenlerin Nauru vatandaşlıkları yetkililerce derhal iptal ediliyor.