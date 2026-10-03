Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin ekonomi politikaları doğrultusunda hazırlanan program, Ekonomi Bakanı Luis Caputo tarafından Paris'te düzenlenen bir yatırımcı etkinliğinde kamuoyuna duyuruldu. Başvuruların yıl sonundan önce başlaması öngörülüyor.

Yeni uygulamaya göre yatırımcılar iki farklı seçenekten yararlanabilecek. İsteyenler Arjantin Hazinesi'ne geri ödemesiz 311 bin euro bağışta bulunabilecek ya da en az yedi yıl vadeli yeni devlet tahvillerine 711 bin euro tutarında yatırım yapabilecek.

Belirlenen bu tutarlar aile büyüklüğüne göre artış gösterirken, dört kişilik bir ailenin yapması gereken ödemenin yaklaşık 444 bin euroyu bulması bekleniyor.

BORÇ ÖNCESİ ÇIKIŞ YOLU ARANIYOR

Gelecek yıl yapılacak seçimlere hazırlanan Milei yönetimi, 2027 yılında vadesi gelecek yaklaşık 22 milyar euroluk döviz cinsi borç ödemeleri öncesinde alternatif finansman kaynakları arıyor.

Hükümete danışmanlık yapan bir konsorsiyumun tahminlerine göre, programın öngörülen ilgi görmesi halinde ülkeye 2,2 milyar euroya kadar ek gelir girmesi bekleniyor.

Dünya genelinde yaklaşık 60 ülke mali kaynak yaratmak amacıyla benzer "altın vize" uygulamalarını yürütürken, yatırım karşılığı doğrudan vatandaşlık veren ülkelerin sayısı sınırlı kalıyor. Sektör uzmanı Nuri Katz, söz konusu programın özellikle varlıklı bireyler için bir güvence ve statü sembolü olarak değerlendirileceğini ifade etti.