Ülke genelinde artan yatırım talebi, banka alımları ve merkez bankasının istikrarlı rezerv politikasıyla birlikte Çin'in altın ithalatı 2026 yılının ilk sekiz ayında 1.000 ton sınırını geride bıraktı.

Çin gümrük verilerine göre, Ocak-Ağustos döneminde altın ithalatına aktarılan kaynak 158,8 milyar dolara ulaşarak, 2025 yılının tamamında gerçekleştirilen 886 tonluk ithalatı ve 96,5 milyar dolarlık harcamayı açık ara geride bıraktı.

Söz konusu devasa rakam; ticari bankalar, yatırım kanalları ve mücevher tedarik zincirleri dahil olmak üzere Çin ekonomisinin geneline giren külçe altını kapsıyor.

Resmi rezerv tarafında ise Çin Halk Bankası (PBOC) alımlarını kesintisiz sürdürdü. Dünya Altın Konseyi verilerine göre Ağustos ayında rezervlerine 20,2 ton daha altın ekleyen Çin Merkez Bankası, toplam altın rezervini yaklaşık 2.387 tona çıkardı. Böylelikle ülkede üst üste 22 ay boyunca altın rezervlerinde artış kaydedilmiş oldu.

ÇİN NEDEN ALTIN TOPLUYOR?

Çin'deki rekor alımların arkasındaki en güçlü itici güç perakende ve kurumsal yatırımcı talebi oldu. Çin Altın Birliği verileri, 2026'nın ilk yarısında altın külçe ve madeni para tüketiminin yüzde 28,42 artarak 339 tonu geçtiğini ortaya koydu.

Buna karşın yükselen altın fiyatları nedeniyle mücevherat talebi yüzde 33,88 oranında geriledi. Yatırımcıların borsa yatırım fonlarına (ETF) ilgisi de devam ederken, Çin altın ETF'lerinin toplam varlığı Ağustos sonu itibarıyla 293 tona ulaştı.

Uluslararası piyasalarda altın fiyatlarının zirveden gerilemesi, yuanın değer kazanması ve iç piyasadaki fiyat primi, tüccar ve bankaların ülkeye altın sokmasını daha cazip hale getirdi.

Ayrıca Haziran ayında yürürlüğe giren ve sık ithalat yapan kurumlara tek kullanımlık lisanslar yerine yeniden kullanılabilir sistem getiren düzenleme de süreci oldukça hızlandırdı.

KÜRESEL PİYASADA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Çin'in altın piyasasındaki bu agresif tutumu, küresel finansal stratejisinin de bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kasım 2024'te merkez bankası alımlarına yeniden başlayan Çin Halk Bankası, Ağustos 2026'ya kadar rezervlerindeki altının payını yaklaşık yüzde 9 seviyesine çıkardı.

Aynı dönemde ABD Hazine Bakanlığı verileri, Çin'in elindeki ABD Hazine tahvillerinin Temmuz ayında 618 milyar dolara kadar gerileyerek 2008 yılından bu yana en düşük seviyeye indiğini gösterdi.

Analistler, ABD tahvillerindeki düşüş ile rekor altın ithalatının aynı döneme denk gelmesini, Pekin yönetiminin rezervlerini dolardan uzaklaştırıp altınla çeşitlendirme stratejisinin net bir göstergesi olarak yorumluyor.