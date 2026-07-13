Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü yönetimi ile Avrupa Konseyi arasında uzun süredir devam eden gerilimi geri dönülemez bir noktaya taşıyacak tarihi bir çıkış yaptı. Kültür başkenti Şuşa’da düzenlenen Dördüncü Şuşa Küresel Medya Forumu’nun açılışında konuşan Aliyev, Azerbaycan’ın Avrupa Konseyi’nden tamamen ayrılmayı ciddi şekilde gündemine aldığını ilan etti.

Bakü’nün niyetinin sadece üyeliği askıya almak ya da dondurmak olmadığını kesin bir dille ifade eden Aliyev, "Bu yapıdan tamamen ayrılmayı açıkça gündemimize aldık" diyerek uluslararası kamuoyuna çok net bir mesaj gönderdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni de bünyesinde barındıran 46 üyeli insan hakları örgütü Avrupa Konseyi'nin yönetimi ise Bakü'yü kaybetmemek adına arka kapı diplomasisine başladı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’nin kendisiyle bizzat iletişime geçerek bu radikal adımdan vazgeçmelerini rica ettiğini ve mevcut durumu iyileştirecek orta bir yol bulmayı teklif ettiğini açıkladı.

OY HAKLARI ASKIYA ALINMIŞTI

Azerbaycan'ın Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki (AKPM) delegasyonunun oy hakları Ocak 2024’te askıya alınmış, Bakü ise buna karşılık meclis çalışmalarına katılımını tamamen durdurmuştu. 2001 yılında ülkesinin AKPM delegasyonuna liderlik ettiğini anımsatarak ilişkilerin bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu belirten Aliyev, "Biz yanlış bir adım atmadık. Onlar haksız bir karar aldı. Bu nedenle geri adım atmalı ve hatalarını kabul etmeliler. Delegasyonumuzun oy hakkını iade etmek zorundalar, ancak ondan sonra Azerbaycan delegasyonu geri dönecektir" diyerek rest çekti.

Bakü ile Brüksel arasındaki son dönem temas trafiğine de değinen Aliyev; Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın ziyaretlerini "önemli" olarak nitelendirdi.