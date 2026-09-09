Singapur'da başbakanın maaşı 3,6 milyon Singapur dolarına çıktı. Wong, artışın beş yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlanacağını açıkladı.

Singapur Hükümeti, başkanlık maaşının 3,6 milyon Singapur dolarına (2,8 milyon dolar) çıkacağını duyurdu. Wong'n mevcut maaşı 2,2 milyon Singapur doları olarak belirlenmişti. Yeni düzenlemeyle maaşının yüzde 60'tan fazla artacağı ifade edildi.

"YETENEKLİ SINGAPURLULARI ÖNE ÇIKMAYA İKNA EDECEĞİNE İNANIYORUM"

Wong, maaş zammının daha nitelikli kişileri siyasete çekmek için gerekli olduğunu savundu. Hükümetin yüksek maaşların yolsuzluğa karşı caydırıcı olduğunu öne sürdüğü belirtildi.

Wong, bakan maaşlarının çoğu vatandaşın kazancının çok üzerinde olduğunu kabul etti. Medyanın aylık geliri 5 bin 775 Singapur doları olarak kaydedildi.

İş dünyasının önde gelen kişilerini siyasete çekmede zorlanıldığını savunan Wong, kariyerlerinden ayrılanların önündeki mali engeli düşürmeyeceklerini söyledi.

Dünyanın en yüksek maaşlı liderleri arasında Wong'dan sonra Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee (719 bin dolar) ve İsviçre Başkanı Guy Parmelin (606 bin dolar) yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump (400 bin dolar) ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham (230 bin dolar) daha düşük maaşlara sahip.