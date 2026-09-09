Tayvan, Çin'in bölgede artırdığı askeri faaliyetlere karşı hava savunma kapasitesini güçlendirmeye hazırlanıyor. Taipei Times'ın haberine göre Tayvan Hava Kuvvetleri, Hualien ve Taitung bölgelerinde toplam 26 güçlendirilmiş savaş uçağı sığınağı inşa etmek için 218 milyon doları aşan kaynak ayırmayı planlıyor.

2027-2031 yılları arasında hayata geçirilmesi öngörülen proje kapsamında Hualien'e 22, Taitung'a ise 4 yeni sığınak yapılacak. Tayvan yönetimi, olası bir çatışmada uçakların saldırılardan korunma ihtimalini artırmak amacıyla "bir uçak, bir sığınak" yaklaşımını uygulamayı hedefliyor.

YENİ F-16'LAR İÇİN HAZIRLIK

Altyapı yatırımı, ABD'den satın alınan 66 yeni F-16V Block 70 savaş uçağının Tayvan'a teslim edilmesiyle de yakından bağlantılı. Yeni uçakların Taitung'daki Qihang Hava Üssü'nde konuşlandırılması ve 7. Taktik Savaş Kanadı bünyesinde görev yapması planlanıyor.

Hualien'deki 5. Taktik Savaş Kanadı'nın envanterinde bulunan F-16V Block 20'lerle birlikte düşünüldüğünde, teslimatların tamamlanmasının ardından Tayvan'ın doğusunda 110 ila 120 arasında F-16V bulunması bekleniyor.

TESLİMATLARDA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Yeni F-16V'lerin teslimat süreci de başladı. İlk iki F-16V Block 70'in eylül ayında ABD'den ayrıldığı, ancak henüz açıklanmayan bir nedenle kısa süre sonra Hawaii'ye geri döndüğü bildirildi. Diğer uçakların ise 2027 ve 2028 yıllarında Tayvan'a ulaştırılması planlanıyor.

Yeni sığınakların yüksek güçlü patlamalara ve ağır saldırılara dayanabilecek şekilde inşa edilmesi hedefleniyor. Tayvan ordusu böylece hava üslerinin füze veya hava saldırılarıyla hedef alınması halinde bile yeterli sayıda savaş uçağını görev yapabilir durumda tutmayı amaçlıyor.

YER ALTINDAKİ KOMPLEKS DE YENİLENECEK

Tayvan'ın savunma planı yalnızca yeni sığınaklarla sınırlı değil. Hualien'de dağların içine inşa edilen Jiashan yer altı havacılık kompleksinin de modernize edilmesi planlanıyor.

Kompleksin yenilenmesi için 2031'e kadar yaklaşık 112,5 milyon dolar ek bütçe ayrılması öngörülüyor. Çok sayıda savaş uçağını barındırabilecek kapasitedeki tesisin, olası bir ilk saldırının ardından Tayvan'ın hava gücünü ayakta tutacak kritik noktalardan biri olduğu değerlendiriliyor.

TAYVAN OLASI ÇATIŞIŞMAYA HAZIRLANIYOR

Tayvan'ın askeri altyapısına yönelik bu yatırımlar, Çin ile yaşanan gerilimin arttığı bir dönemde geliyor. Pekin, Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak görüyor ve ada üzerinde kontrol sağlamak için güç kullanma seçeneğini dışlamıyor.

Tayvan Cumhurbaşkanı Lai Ching-te ise ordunun değişen güvenlik ortamına ve hızla gelişen askeri teknolojilere uyum sağlaması gerektiğini belirtiyor.