Cumartesi sabaha karşı isyancı askerlerin Diori Hamani Uluslararası Havalimanı’ndaki askeri üs ile başkanlık sarayı çevresine düzenlediği saldırılarla başlayan olaylarda, saatler süren çatışmalar ve patlamalar yaşandı.

Nijer Savunma Bakanlığı, ordunun stratejik noktaların kontrolünü aşamalı olarak yeniden sağladığını ve onlarca isyancı askerin etkisiz hale getirildiğini ya da gözaltına alındığını duyurdu.

RUSLARDAN YARDIM İSTEDİLER

İsyanın bastırılmasında Rusya'nın Afrika'daki askeri yapılanması olan Africa Corps birliklerinin sağladığı hava ve kara desteği kritik rol oynadı. Rusya'nın Niamey Büyükelçisi Viktor Voropayev, Nijerli üst düzey komutanların havalimanındaki Rus üssünü ziyaret ederek verdikleri destekten ötürü teşekkür ettiğini doğruladı.

Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı (AES) da cunta yönetimine tam destek vererek darbe teşebbüsünün tamamen başarısızlığa uğratıldığını açıkladı.

İsyancıların yalnızca başkentten değil, son dönemde El Kaide ve IŞİD saldırılarında ağır kayıplar veren güneybatı bölgelerinden de Niamey'e gelerek harekete geçtikleri belirtildi.

2023 yılında gerçekleşen darbenin ardından Fransa ve ABD ile askeri işbirliğini sonlandıran Nijer yönetimi, Batı güçlerinin ülkeden çekilmesiyle Moskova ile güvenlik ilişkilerini en üst seviyeye çıkarmıştı. Bölgeden bin kadar ABD askerinin çekilmesinin ardından Rus askeri eğitmenleri ve Africa Corps birliklerini ülkeye konuşlandıran Niamey yönetimi, son isyan girişimiyle birlikte askeri varlığını Rusya desteğiyle korumuş oldu.