Asya'da jeopolitik sular ısınırken Hindistan, tarihinin en büyük silah alım hamlesiyle askeri dengeleri değiştirecek dev bir adım attı.

Pekin yönetimi ve Pakistan ile sınır hatlarında yaşanan askeri çatışmaların ardından düğmeye basan Yeni Delhi, Çin’in denizlerdeki yayılmacı stratejisini sınırlamak ve 2030 yılından önce Hint Okyanusu’nun tek hakimi olmak amacıyla tam 40 milyar dolarlık devasa bir savunma bütçesini resmen onayladı.

Bu dev bütçe kapsamında Hindistan Donanması, kendi ürettiği ilk yerli uçak gemisi INS Vikrant'ta görevlendirilmek üzere 114 adet Fransız yapımı Rafale-M savaş uçağı ve okyanustaki Çin nükleer denizaltılarını avlamak için ABD’den 6 adet son teknoloji P-8 Poseidon deniz devriye uçağı satın alacak.

YERLİ SAVUNMA SİSTEMİ DE GELİŞTİRECEKLER

Dünya petrol trafiğinin yüzde 80'inin geçtiği ve küresel ticaretin kalbi sayılan Hint Okyanusu, Çin’in bölgedeki stratejik limanları ele geçirerek Hindistan’ı abluka altına alma planı nedeniyle büyük bir güç savaşına sahne oluyor.

Hindistan, bu devasa alımla birlikte sadece silah envanterini güçlendirmekle kalmayıp, Fransız teknolojisini kendi yerli füze ve radar sistemlerine entegre ederek savunma sanayisinde tam bağımsızlığa ulaşmayı hedefliyor.

Öte yandan Hindistan'ın bu milyar dolarlık hamlesi, dünya genelindeki diğer kıyı ülkelerini de kendi sınır güvenliğini sorgulamaya iterken; sipariş rekorları kıran Fransız Rafale uçaklarını, Amerikan teknolojisine bağımlı kalmak istemeyen ülkelerin bir numaralı tercihi haline getirerek küresel askeri pazarda yeni bir dönemin kapısını aralıyor.