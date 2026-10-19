ABD’nin New York eyaletinde yaklaşık 160 yıllık bir geçmişe sahip olan Newburgh Brewing Company adlı bira fabrikası, gece saatlerinde yaşanan sıra dışı olaylarla gündeme geldi.

İşletme sahibi Paul Halayko, tesisteki hareket sensörlü mutfak kameralarının kaydettiği gizemli görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Boş mutfakta beliren beyaza yakın bir siluet, etrafta kimse yokken 47 dakika arayla aniden yanıp sönen ışıklar ve kendi kendine kaybolan mutfak eşyaları, işletme çalışanlarını ve sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürdü.

"GÖRÜNTÜLERDE KORKUNÇ BİR SİLUET VAR"

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Halayko, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Mutfaktaki bıçak standında duran bıçakların, tencerelerin ve tepsilerin bir sonraki karede yerinde olmadığını belirten işletme sahibi, "Görüntülerde yüzü büzüşmüş gibi duran, dişleri son derece korkutucu ve açıkça iki gözü seçilebilen bir siluet var. Fotoğrafları arka arkaya incelediğimizde bıçaklar bir anda yok oluyor ancak hareket anı kameraya yansımıyor," ifadelerini kullandı.

Ayrıca fabrikada çalışan bir personelin de alt kattaki üretim bölümünde tulumlu bir adam gördüğünü iddia etmesi gizem boyutunu artırdı.

BÖLGEDE ÖNCEKİ KAZALAR İNCELENDİ

Yaşanan ilginç olayların ardından durumu ciddiye alan Halayko, binanın geçmişinde ölümlü bir kaza yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek üzere bölge tarihçisiyle iletişime geçti.

Tarihçi, resmi kayıtlarda böyle bir kazaya rastlanmadığını ancak eski dönem sanayi tesislerinde belgelenmemiş olayların yaşanmış olabileceğini ifade etti. Şubat 2024’e ait olan bu görüntüleri geçtiğimiz günlerde internette paylaşan ve yoğun bir ilgiyle karşılaşan işletme sahibi, mantıklı bir açıklama bulamadığını belirterek doğaüstü ihtimalleri de göz ardı etmediğini vurguladı.