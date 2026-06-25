Almanya, donanma tarihinin en iddialı ve en maliyetli projelerinden biri olan F126 fırkateyn programını sonlandırma kararı aldı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, savunma sanayii temsilcileri ve milletvekillerine projenin iptalinin değerlendirildiğini resmen iletti.

Alman Deniz Kuvvetlerinin gelecekteki ana gücü olması planlanan ve yaşlanan F123 sınıfı gemilerin yerini alması hedeflenen 6 adet çok maksatlı fırkateynin inşası; yıllar içinde tırmanan maliyetler, yazılım entegrasyon sorunları ve tedarik zinciri krizleri nedeniyle çıkmaza girdi.

TESLİMAT SÜRESİ BARDAĞI TAŞIRDI

Bugüne kadar yaklaşık 2,4 milyar euro harcanan projede, ilk geminin teslimatının 4 yıl gecikerek ancak 2032 yılında gerçekleşebileceğinin öngörülmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Berlin yönetimi, teslimat takvimindeki bu krizi çözmek adına projenin Hollandalı Damen Naval liderliğindeki ana yüklenici yapısını değiştirip sorumluluğu Rheinmetall bünyesindeki NVL Group'a devretmeyi denese de yaklaşık 12 milyar euroya ulaşan yeni teklifler ve yürütülen müzakereler sonuç vermedi.

YERİNE BAŞKA GEMİ İNŞA ERDİLECEK

Yaşanan bu tıkanıklık üzerine rota değiştirme kararı alan Almanya, 10 bin tonluk devasa F126 fırkateynleri yerine, ThyssenKrupp Marine Systems tarafından geliştirilen daha küçük, daha düşük riskli ve daha hızlı üretilebilecek 8 adet MEKO A200 fırkateyni tedarik etmeyi planlıyor.

Ancak uzmanlar, daha küçük bir platform olmasına rağmen acil çözüm arayışıyla seçilen MEKO A200 tedarikinin de beklenenden daha yüksek bir maliyet tablosu çıkarabileceği konusunda uyarıyor.