Avrupa'nın en yüksek refah seviyesine sahip ülkelerinden İsviçre, işsizlik oranının yüzde 2 bandına gerilemesiyle büyük bir iş gücü krizi yaşıyor. Özellikle inşaat ve şantiye sahalarında çalışacak nitelikli personel bulmakta zorlanan İsviçreli şirketler, projelerin aksamaması için çözümü yurt dışından usta transfer etmekte buldu.

SAHADA ÇALIŞACAK ELEMAN KALMAYINCA KRİZ PATLAK VERDİ

Ülkedeki bu darboğazın arkasında iki temel neden yatıyor. Kıdemli ustaların peş peşe emekli olması sahadaki tecrübe havuzunu daraltırken, yeni nesil İsviçreli gençlerin şantiye işleri yerine finans, yazılım ve ilaç sanayisi gibi masa başı alanlara yönelmesi şantiyeleri boş bıraktı.

20 BİNİ AŞKIN KADRO İÇİN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Sektör raporlarına göre İsviçre genelinde acil doldurulması gereken 20 binden fazla açık pozisyon bulunuyor. İhtiyaç listesinin ilk sırasında tecrübeli duvar ustaları, kalıpçılar ve şantiye saha yöneticileri yer alırken, dev firmalar istihdam ajansları aracılığıyla yurt dışındaki ustalara doğrudan iş teklifleri sunmaya başladı.

MESAİ VE PRİMLERLE AYLIK GELİR 388 BİN LİRAYA ULAŞIYOR

İsviçre'de işe başlayacak deneyimli bir ustanın başlangıç maaşı aylık 5 bin ile 6 bin 500 İsviçre frangı arasında değişiyor. Fazla mesai ödemeleri, ikramiyeler ve sorumluluk primleri eklendiğinde ise aylık toplam kazanç 7 bin euro, yani yaklaşık 388 bin TL seviyesine ulaşıyor.

TÜRKİYE DAHİL 5 ÜLKEDEN YOĞUN ALIM YAPILACAK

Haftalık 40,5 saatlik çalışma düzeni ve güçlü sosyal güvencelerle desteklenen bu alım atağında şirketler; Portekiz, İtalya, İspanya ve Almanya ile birlikte Türkiye'den gelecek ustalara öncelik veriyor. Önümüzdeki aylarda Türkiye'den yapılacak personel alım trafiğinin daha da hızlanması bekleniyor.