Hindistan'ın Odisha eyaletindeki Konark kıyılarının yaklaşık 43 kilometre açığında gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında, hidrokarbon varlığı resmi olarak doğrulandı.

Hindistan merkezli UNI haber ajansının duyurduğu keşif, ülkenin yerli enerji kaynaklarını artırma stratejisinin bir parçası olarak yürütülen "Samudra Manthan" arama kampanyası kapsamında kaydedildi.

Söz konusu keşif, Mahanadi Havzası'nda yer alan ve "MN DW18 1 HD" koduyla tanımlanan arama kuyusunda gerçekleşti. Temmuz 2026'da "Platinum Explorer" adlı gelişmiş açık deniz sondaj gemisiyle başlatılan çalışmalarda, kuyunun toplam ölçülen derinliği 1.623 metreye ulaştı.

Eylül ayı içerisinde yapılan teknik analizlerde, deniz tabanının altındaki 1.441 ile 1.452 metre derinlik aralığındaki özel bir katmanda gaz akışı ve rezervuar basıncı tespit edildi. Mühendislerin basınç ve kayaç bileşimine ilişkin kaydettiği ilk veriler, sahanın potansiyeli açısından olumlu işaretler verdi.

GAZIN TİCARİ BOYUTU TARTIŞILIYOR

Bununla birlikte uzmanlar, bulunan gazın ticari ölçekte üretilip üretilemeyeceğini netleştirmek için ek değerlendirmelere ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. ONGC ekipleri, rezervuarın tam boyutunu ve gazın ekonomik olarak çıkarılabilirliğini belirlemek üzere veri toplama çalışmalarını sürdürecek.

Gelecek aşamalarda ticari uygunluk teyit edilirse, üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla bölgedeki diğer sahalarla ortak altyapı kullanımının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Samudra Manthan projesi, Mahanadi Havzası'nı Hindistan'ın gelecekteki enerji haritasında kritik bir konuma taşıyor.