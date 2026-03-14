Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang’da yer alan ve dünyanın en tartışmalı mimari projelerinden biri olarak kabul edilen Ryugyong Oteli, yaklaşık kırk yıllık belirsizliğin ardından yeniden gündeme geldi. 105 katlı devasa piramit yapı, bir yabancı yatırımcının yeni projesiyle işlevsel hale getirilmeye çalışılıyor.

38 YILLIK BİTMEYEN İNŞAAT

Kuzey Kore rejiminin 1986 yılında inşasına başladığı ve ülkenin GSYİH'sinin yaklaşık %5'ine tekabül eden 2 milyar dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen Ryugyong Oteli, başlangıçta 1988 yılında açılmak üzere tasarlanmıştı. Ancak ekonomik krizler ve teknik aksaklıklar nedeniyle proje bir türlü tamamlanamadı.

330 metre yüksekliğindeki bu betonarme yapı, 2012 yılında Alman Kempinski grubunun işletme girişimiyle kısa süreliğine hareketlense de proje aylar içinde iptal edildi. Günümüzde binanın dış cephesi tamamlanmış görünse de iç kısımlarının büyük bir bölümü hala atıl durumda bulunuyor.

YENİ PROJEYLE GÜNDEME GELDİ

Radio Free Asia ve Business Insider tarafından aktarılan bilgilere göre, Kuzey Kore hükümeti 2024 yılında otelin tamamlanması için uluslararası bir proje çağrısında bulundu. Bu çağrıya yanıt veren yabancı bir yatırımcının, otel bünyesinde geniş kapsamlı bir kumarhane kompleksi kurmayı planladığı belirtildi.

Söz konusu proje, otelin iç mekanlarının modernizasyonunu ve henüz tamamlanmamış olan geniş alanların ticari olarak değerlendirilmesini öngörüyor. Kuzey Kore makamlarının bu yatırımcıya kumarhane işletme izni verdiği ifade edildi.