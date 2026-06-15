Kuzey Afrika’nın stratejik ülkesi Fas, Çin ile imzaladığı 3 milyar doları aşan devasa yatırımlarla elektrikli araç bataryaları alanında Pekin yönetiminin üretim üssü haline geliyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi, son dönemde yüzde 21’in üzerinde rekor bir büyüme kaydederek 2024 yılındaki 9,04 milyar dolar seviyesinden 2025 yılında 10,96 milyar dolara yükseldi.

Çin’in Afrika kıtasına yönelik sıfır gümrük tarifesi politikasının ardından ilişkiler o kadar ivme kazandı ki, Pekin yönetimi tarihi Çin-Afrika Ekonomik ve Ticaret Fuarı’nın Afrika ayağına ev sahipliği yapması için Kazablanka şehrini seçti.

SANAYİ DEVLERİNİ ÜLKEYE ÇEKTİLER

Bu devasa ticari hacme rağmen, Fas’ın Çin’e karşı yıllık yaklaşık 8,8 milyar dolar seviyesinde ciddi bir ticaret açığı bulunuyor. Rabat yönetimi, Pekin lehine olan bu dengesizliği çözmek ve Çin üretim zincirine tamamen entegre olmak için çok akıllıca bir koz oynayarak Çinli sanayi devlerini ülkeye çekmeyi başardı.

Bu stratejinin en somut ve en büyük örneği ise başkent Rabat yakınlarındaki Kenitra şehrinde yükseliyor. Çin-Avrupa ortaklığı olan Gotion High-Tech (Goshen Power), Afrika kıtasının ilk batarya "giga fabrikasını" Fas’ta kuruyor.

İlk etapta 20 gigawatt kapasiteyle başlayıp ardından 100 gigawatta çıkması hedeflenen ve 17 bin kişiye istihdam sağlayacak olan bu dev tesiste ilk üretimin, takvimin de öne çekilmesiyle Ağustos 2026'da başlaması bekleniyor.

TİCARET RAPORLARA DA YANSISI

Fas’ın küresel batarya üreticileri için sunduğu bu cazibe, Çinli şirketlerin finansal raporlarına da yansımış durumda. BOCOM International ve ekonomi çevrelerinden edinilen verilere göre, Çinli batarya devleri kendi iç piyasalarında yüzde 14 ila yüzde 24 arasında kâr marjlarıyla çalışırken, Fas üzerinden yaptıkları dış operasyonlarda bu kâr marjını yüzde 20 ila yüzde 31 seviyelerine kadar çıkarıyor. Bu yüksek kârlılık ve lojistik avantajlar, Batı pazarlarına açılmak isteyen Çin için Fas’ı vazgeçilmez bir sanayi kapısı haline getiriyor.