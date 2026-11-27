Polonya Hava Kuvvetleri, ABD ile imzaladığı 4,6 milyar dolarlık dev savunma anlaşması kapsamında iki adet F-35A hayalet savaş uçağını daha teslim alarak ülke sınırları içindeki jet sayısını 12'ye çıkardı. Teslimatı yapılan F-35'lerin 8 tanesi ise eğitim amacıyla ABD'de bulunuyor.

İtalya'daki Cameri son montaj tesisinde üretilen yeni uçakların gelmesiyle birlikte, toplam 32 uçaklık siparişte teslim edilen jet sayısı 20'ye ulaştı. Ukrayna Savaşı kaynaklı hava sahası ihlalleri ve bölgesel güvenlik riskleri nedeniyle hava gücünü hızla modernize eden Varşova yönetimi, emekliye ayrılan eski tip Su-22'lerin yerini dolduracak bu uçaklarla mevcut F-16 filosu ve Patriot hava savunma sistemleri arasında tam entegrasyon sağlamayı amaçlıyor.

Mayıs 2025'te ilk üç uçağın gelişiyle başlayan teslimat takviminde ilk 16 jet ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Worth tesislerinde üretilirken, kalan 16 uçağın montajı İtalya'da gerçekleştiriliyor.

Geçici olarak Lask'taki 32. Taktik Hava Üssü'ne konuşlandırılan yeni jetlerin ilerleyen süreçte Świdwin'deki 21. Taktik Hava Üssü'ne kaydırılacağı belirtildi.

2029'A KADAR FİLOYA 32 ADET DAHA EKLEYECEKLER

Yıl sonuna kadar ülke içindeki jet sayısını 14'e çıkarmayı hedefleyen Polonya, 2027 yılında 12 uçağı daha envanterine katarak ilk operasyonel kabiliyetine ulaşmayı, 2029 yılına kadar ise 32 uçaklık teslimatın tamamını bitirmeyi planlıyor.

Uçakların teslimatıyla eş zamanlı olarak personel eğitimi ve altyapı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Lask üssünde teknik personel için ilk F-35 kursları başlarken, ABD'nin Arkansas eyaletindeki Ebbing Üssü'nde eğitim gören sekiz Polonyalı pilot ve teknisyenin 2027'nin üçüncü çeyreğine kadar buradaki programlarını sürdüreceği bildirildi.

Lask filosunun 2030'da, Świdwin filosunun ise 2032'de tam operasyonel kapasiteye erişmesi öngörülürken, Varşova yönetiminin uzun vadeli savunma planları doğrultusunda gelecekte iki filo daha F-35 satın almayı hedeflediği ifade ediliyor.