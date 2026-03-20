İngiltere’nin Canterbury kenti, "Club Chemistry" adlı eğlence merkezinden yayılan ve üniversite öğrencilerini hedef alan "eşi görülmemiş" bir menenjit salgını nedeniyle alarma geçti.

Kent Üniversitesi’nde eğitim gören 18 ve 21 yaşlarındaki iki öğrencinin hayatını kaybetmesiyle derinleşen krizde, vaka sayısının hızla artması üzerine İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Sağlık Bakanı Wes Streeting’den peş peşe acil çağrılar geldi.

Yetkililer, 5-7 Mart tarihleri arasında söz konusu mekânda bulunan yaklaşık 2 bin ziyaretçinin derhal sağlık merkezlerine başvurarak koruyucu antibiyotik tedavisi alması gerektiğini vurguladı.

GENÇLERE ANTİBİYOTİK DAĞITILDI

Salgının yayılmasını engellemek amacıyla bölgedeki gençlere dağıtılan antibiyotik dozu 2 bin 500’e çıkarılırken, üniversite yurtlarında geniş kapsamlı bir aşı programı başlatıldı. Bakterinin 14 güne varan kuluçka süresi ve yaklaşan Paskalya tatili nedeniyle hastalığın Londra başta olmak üzere ülkenin diğer bölgelerine taşınmasından endişe ediliyor.

Meningokok bakterisinin yol açtığı ve yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı ile döküntü gibi belirtilerle kendini gösteren hastalıkla mücadele kapsamında, enfekte kişilerin temas trafiğini belirlemek için sağlık ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.