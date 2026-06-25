Danimarka’da yaklaşık 6 milyonluk nüfus içinde, camilerden okunan ezan sesine ilişkin olası kısıtlamalar yeniden tartışma konusu oldu.

Göç ve Uyum Bakanı Morten Bødskov, bazı bölgelerden gelen sesleri eleştirerek bu alanların “İslamabad’ın banliyösünü andırdığı” yönünde ifadeler kullandı. Bu açıklamalar, ülkede göç politikaları ve dini özgürlükler üzerine süregelen tartışmaları yeniden alevlendirdi.

'KAMUSAL ALANDA GÖRÜNÜR HALE GELDİ' SAVUNMASI

Bødskov, ezanın kamusal alandaki yeri konusunda yeni bir değerlendirme süreci başlatılabileceğini belirterek, “yaygınlaşan İslamlaşma”nın kamu alanında fazla görünür hale geldiğini savundu. Danimarka haber ajansı Ritzau’ya konuşan bakan, “Ezan Danimarka’nın çatılarında duyulmamalı” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, “Danimarka’da ezanın yeri yok ve ülkede dolaşırken kendinizi İslamabad’ın bir banliyösünde gibi hissetmemelisiniz” sözleriyle dikkat çekti.

Bu öneri, 2020 ve 2025 yıllarında gündeme gelen benzer yasak girişimlerinin ardından, ülkede ezanın sınırlandırılmasına yönelik üçüncü girişim olarak değerlendiriliyor. Halihazırda bazı bölgelerde, özellikle Kopenhag’da, yerel gürültü düzenlemeleri nedeniyle hoparlörle ezan okunması zaten fiilen kısıtlanmış durumda.

Bakan ayrıca, olası ülke çapındaki bir yasağın Danimarka Anayasası’ndaki din ve inanç özgürlüğü ilkeleriyle uyumlu olup olmayacağının da inceleneceğini ifade etti.