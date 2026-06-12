Danimarka’nın yaşlanan F-16 filosunun yerini almak üzere başlattığı F-35 Lightning II savaş uçağı tedarik programında maliyetler öngörülen sınırları aşarak devasa bir bütçe krizine dönüştü.

Danimarka Sayıştayı tarafından yayımlanan resmi rapor, Kuzey Avrupa ülkesinin 27 adet F-35 savaş uçağını kapsayan hava gücü modernizasyonunun toplam maliyetinin, ilk hesaplamalara kıyasla yaklaşık 2,2 milyar dolar daha arttığını ortaya koydu.

Sayıştay verilerine göre, F-35 filosunun bakım, pilot eğitimi, lojistik destek ve işletme giderlerini kapsayan 30 yıllık yaşam döngüsü maliyetinin yaklaşık 11 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Açıklanan bu yeni rakam, Savunma Bakanlığı’nın uzun yıllar boyunca kamuoyuna ve parlamentoya sunduğu yaklaşık 6 milyar dolarlık resmi maliyet tahmininin neredeyse iki katına çıktığını gösteriyor.

Danimarka’nın 2016 ve 2017 yıllarında sipariş ettiği 27 uçaktan 23’ü bugüne kadar teslim alınırken, kalan dört uçağın teslimatının önümüzdeki dönemde tamamlanması planlanıyor. Kopenhag yönetimi ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında bölgede tırmanan güvenlik kaygıları nedeniyle ilave 16 adet F-35 daha satın alma kararı almıştı.

DİĞER SAVUNMA YATIRIMLARI OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR

Yayımlanan denetim raporunda, F-35 programı için ayrılan bütçenin kontrolsüz bir şekilde büyümesinin, Danimarka’nın diğer askeri modernizasyon projeleri üzerinde yaratacağı olumsuz etkilere de dikkat çekildi.

Denetçiler, hava kuvvetlerine aktarılan devasa kaynakların, gelecekte kara ve deniz kuvvetleri gibi diğer savunma yatırımlarına ayrılacak payı ciddi ölçüde azaltabileceği uyarısında bulunuyor.

Üstelik raporda, güncellenen 7,5 milyar dolarlık çıplak tedarik maliyetine, öngörülemeyen giderler için ayrılması gereken herhangi bir rezerv bütçenin henüz dahil edilmediği vurgulandı.