Atletico Madrid'in Arjantinli süperstarı Julian Alvarez'i kadrosuna katmak isteyen Barcelona'nın perde arkasında yürüttüğü temaslar, temmuz ayının son günlerinde başkent ekibinin resmi şikayetiyle yargıya taşınmıştı. Konu ulusal transfer sınırları içerisinde kaldığı için FIFA yetkisizlik kararı vererek dosyayı İspanya Futbol Federasyonu'na sevk etmişti.

Aylardır süren disiplin soruşturmasını tamamlayan RFEF, Katalan temsilcisinin kuralları ihlal ettiğini onaylamasına rağmen uyguladığı ceza miktarıyla büyük bir şaşkınlık yarattı. Kurul, Barcelona Kulübü'ne sadece 602 Euro'luk sembolik bir yaptırım uyguladı.

"ZORUNLULUK ÇİĞNENDİ"

Başkent temsilcisi Atletico Madrid, federasyona sunduğu resmi itiraz dosyasını yürürlükteki Müsabaka Talimatı’nın amir hükümlerine dayandırdı. Talimatlara göre; profesyonel sözleşmesi süren bir futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen herhangi bir kulüp, oyuncu veya temsilcisiyle ilk teması kurmadan önce futbolcunun mevcut kulübüne niyetini resmi ve yazılı olarak iletmek mecburiyetinde bulunuyor.

Atletico Madrid yönetimi, Barcelona'nın kendilerine hiçbir resmi bildirimde bulunmadan Alvarez cephesiyle masaya oturarak transfer kurallarını açıkça çiğnediğini belirtti.

602 EURO CEZA VERİLDİ

RFEF Disiplin Kurulu, Barcelona'nın ihlalini "Emir, talimat, karar ve düzenlemelerden doğan yükümlülüklere uymama" başlıklı 133. madde kapsamında ele aldı. İhlali "ağır" ya da "çok ağır" kategoride değerlendirmeyip "hafif ihlal" sayan federasyon, talimatta yer alan 2 aya kadar hak mahrumiyeti, faaliyetten men veya seyircisiz oynama gibi daha caydırıcı yaptırımlara başvurmadı. Bunun yerine hafif ihlaller için öngörülen para cezası üst sınırı olan 602 Euro uygulanarak dosya kapatıldı.

2. GRİEZMANN VAKASI OLARAK ANILIYOR

Yaşanan bu süreç, iki dev kulüp arasında 2019 yazında patlak veren Antoine Griezmann krizini birebir tekrarladı. O dönem de Fransız yıldızın sözleşme fesih bedeli düşmeden önce Barcelona ile gizlice anlaştığını savunan Atletico Madrid, Katalan devini federasyona şikayet etmişti.

Federasyon, aylar süren tartışmaların ardından Barcelona'ya yalnızca 300 Euro para cezası kesmiş ve bu karar dünya futbolunda uzun süre alay konusu olmuştu. Julian Alvarez dosyasında verilen 602 Euro'luk yeni ceza, İspanya'da transfer mevzuatının caydırıcılıktan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.