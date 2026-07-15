Yayımlanan resmi ön ihale ilanına göre Pentagon, önümüzdeki 7 yıllık süreçte farklı varyantlarda toplam 11 bin 200 adede kadar füze üretimini destekleyecek devasa bir tedarik planını devreye alıyor.

ABD Hava Kuvvetlerinin yayımladığı belge, her iki füze ailesinin yıllık üretim kapasitesini mevcut seviyenin yaklaşık üç katına çıkarmayı hedefliyor. JASSM için 33’üncü, LRASM için ise 19’uncu üretim lotlarını kapsayacak bu tarihi artış, ciddi bir başlangıç yatırımı ve kapsamlı bir hazırlık dönemi gerektiriyor. Sözleşmenin imzalanmasının ardından ilk teslimatların yaklaşık 27 ay sonra başlaması öngörülüyor.

İRAN SALDIRILARINDA STOKLAR HIZLA ERİDİ

Üretim kapasitesini artırma kararının arkasında, yakın dönem askeri operasyonlardan elde edilen saha tecrübeleri yatıyor. JASSM-ER füzelerinin İran’a yönelik gerçekleştirilen "Epic Fury Operasyonu" sırasında yoğun şekilde kullanılması, karar mekanizmalarını harekete geçirdi.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından aktarılan verilere göre, söz konusu harekâtta yaklaşık 1.100 adet JASSM-ER füzesinin harcanması, stokların hızla yenilenmesi ve kapasitenin büyütülmesi gerekliliğini ortaya koydu.

DEV ŞİRKET TEK YETKİLİ ÜRETİCİ OLACAK

Devasa tedarik programı, tek kaynak yöntemiyle savunma sanayii devi Lockheed Martin üzerinden yürütülecek. ABD Hava Kuvvetleri; mevcut üretim altyapısı, tedarik zinciri güvenliği, mühendislik kadrosu ve program yönetimi deneyimi göz önüne alındığında, Lockheed Martin’in bu üretimi tam kapasiteyle gerçekleştirebilecek tek şirket olduğunu değerlendiriyor.

Şirketin Orlando’daki üretim kompleksi ile mevcut P-14 ve P-72 tesislerinin faaliyetleri bu doğrultuda genişletilecek.

Program kapsamında yalnızca mevcut füzeler üretilmeyecek; daha uzun menzilli JASSM-XR ile gelişmiş sensör, elektronik aldatma koruması ve veri bağı kabiliyetlerine sahip LRASM-ER gibi yeni nesil füze varyantları da envantere dahil edilecek.