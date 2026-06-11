Pasifik Okyanusu’nda yer alan ve dünyanın en küçük ada cumhuriyetlerinden biri olan Nauru, sömürge döneminden kalan izleri geride bırakmak amacıyla önemli bir adım attı. Ülke yönetimi, resmi adın yerel dildeki karşılığı olan “Naoero” olarak değiştirilmesini gündeme taşıdı.

Devlet Başkanı David Adeang, parlamentoda yaptığı açıklamada isim değişikliğinin yalnızca sembolik bir karar olmadığını belirterek, bunun ulusun kültürel mirasına, diline ve kimliğine duyulan saygının bir göstergesi olduğunu söyledi. Parlamento tarafından itirazsız kabul edilen teklif, yürürlüğe girmeden önce halkın onayına sunulacak.

TARİH BOYUNCA FARKLI İSİMLERLE ANILDI

Yaklaşık 21 kilometrekare yüzölçümüne sahip ada, tarih boyunca çeşitli isimlerle tanındı. İngiliz denizciler tarafından 1798 yılında keşfedilen bölgeye doğal güzelliği nedeniyle “Pleasant Island” (Güzel Ada) adı verilmişti. Almanya’nın 1888’de adayı ilhak etmesinin ardından ise resmi kayıtlarda “Nauru” adı kullanılmaya başlandı. Bu isim, Avustralya yönetimi döneminde ve 1968’de kazanılan bağımsızlıktan sonra da korundu.

DÜNYADAKİ BENZER ÖRNEKLER İLHAM VERDİ

Nauru hükümeti, isim değişikliği sürecinde kendi kültürel kimliklerini öne çıkarmak için resmi adlarını değiştiren ülkeleri örnek gösteriyor. Türkiye’nin uluslararası platformlarda “Türkiye” adını kullanmaya başlaması ve Eswatini’nin eski adı olan Svaziland’dan vazgeçmesi, bu dönüşümün dikkat çeken örnekleri arasında yer a

KAMU KURUMLARI ŞİMDİDEN KULLANMAYA BAŞLADI

Resmi oylama süreci henüz tamamlanmasa da ülkedeki bazı kamu kurumları yeni adı kullanmaya başladı. Posta hizmetleri, sağlık sistemi ve çeşitli devlet kuruluşlarının belgelerinde “Naoero” ifadesine yer verdiği belirtilirken, Avustralya Yüksek Komiserliği’nin de bilgilendirme metinlerinde hem “Nauru” hem de “Naoero” adlarını birlikte kullandığı bildirildi.