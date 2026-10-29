Küresel ölçekte tırmanan jeopolitik gerilimler ve peş peşe gelen acil durum hazırlık uyarıları, büyük bir çatışma senaryosunu yeniden dünya gündemine getirdi. Bir kriz anında sivillerin ve yedek kuvvetlerin nasıl silah altına alınacağı tartışılırken, İngiltere’den gelen kritik bir hamle ve eski bir ordu komutanının açıklamaları olası seferberlik zincirinin detaylarını açıkladı. Alınan yeni kararla birlikte eski askeri personelin göreve çağrılma yaş sınırı 55’ten 65’e yükseltilirken, olası bir cephe çağrısında önceliğin kime verileceği sorusu netleşti.

SAVAŞTA İLK ASKERE ÇAĞRILACAKLAR BELLİ OLDU

İngiliz Ordusu'nun eski kıdemli komutanlarından Lord Dannatt, savaş durumunda askere alma sürecinin sanılanın aksine doğrudan sivil halkla başlamayacağını açıkladı. Masadaki kademeli plana göre ilk etapta Ordu Yedek Kuvvetleri sahaya sürülecek, hemen ardından düzenli yedek birlikler ve askeri tecrübeye sahip eski personel aktif göreve çağrılacak. Ancak bu profesyonel ve deneyimli kaynakların yetersiz kalması durumunda, İkinci Dünya Savaşı'ndaki modele benzer şekilde 18-24 yaş aralığındaki genç siviller için zorunlu askerlik seçeneği değerlendirmeye alınacak.

Dannatt, askeri tecrübesi bulunmayan sivillerin doğrudan cepheye gönderilmesinin ilk tercih olmayacağını, fakat yaş sınırının yükseltilmesiyle birlikte eski personeli kitlesel halde toplamanın da ciddi lojistik sınavlar yaratacağını vurguluyor.

ASKERE ALMA YAŞ SINIRI YÜKSELDİ

Hazırlanan yeni yasal düzenleme, yalnızca doğrudan bir saldırı veya büyük acil durum anında değil, "savaş hazırlıkları" evresinde dahi 65 yaşına kadar olan eski personelin orduya geri çağrılabilmesinin önünü açıyor. Askeri kurmaylar bu adımın diğer NATO müttefikleriyle uyumlu olduğunu ve ordunun ani krizlere karşı savunma refleksini güçlendireceğini savunuyor.

HÜKÜMET SİVİLLER İÇİN ZORUNLU ASKERLİK PLANLIYOR MU?

Yedeklerin yaş sınırının genişletilmesi kamuoyunda büyük bir tedirginliğe yol açsa da hükümet sözcüleri mevcut şartlarda siviller için zorunlu bir celp uygulamasının gündemde olmadığını vurguluyor. Ülke savunmasının temel direğinin gönüllü ve profesyonel silahlı kuvvetler olduğu belirtilse de uluslararası gerilimin seyri, masadaki acil durum planlarının her an devreye sokulabileceğini gösteriyor.