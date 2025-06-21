ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek bir tatlı ürünü hakkında kamuoyunu uyardı. Michigan merkezli Lipari Foods, JLM markasına ait 14 onsluk "Bitter Çikolata Nonpareils" adlı ürünün içeriğinde süt bulunabileceği gerekçesiyle ülke çapında geri çağırma kararı aldı.

SÜT UYARISI

Ürünün zerinde süt içerdiğine dair uyar bulunmamasından dolayı Weaver Nut Company bir açıklama yaptı ve Lipari Foods, söz konusu partileri piyasadan toplatma sürecini başlattı.

RİSK ALTINDA OLABİLİRSİNİZ

FDA, süt alerjisi olanların risk altında olduğunu ve bu ürünü tüketmemeleri gerektiğini söyledi. Satın alındıysa da imha edilmesi ve mağazaya iade edilmesi önerildi.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER

Geri çağrılan ürünlerin partileri ise şöyle:

28202501A, 29202501A, 23202504A, 14202505A, 15202505A ve 03202506A

SÜT ALERJİSİ DİKKATE ALINMALI

Süt ürünlerine karşı hassasiyet iki şekilde ortaya çıkabiliyoR. Bunlar laktoz intoleransı ve süt alerjisi. Bu ikisi ayrı durumlar. Laktoz intoleransı, bireylerin süt şekerini sindirmekte zorlanması, şişkinlik, gaz ve mide ağrısı olurken süt alerjisi ise boğaz şişmesi nefes darlığı anlamına geliyor. Ve bu tedavi edilmezse ölüme de neden oluyor.

KÜÇÜK HATA BÜYÜK SONUÇLAR GETİRİR

FDA ve Lipari Foods yetkilileri, tüketicilere bu ürünün ambalajını kontrol etmelerini ve tüketmemelerini ifade etti. Süte alerjisi olanların küçük bir hatada büyük sonuçlar yaşayabileceği konusunda da uyardı.