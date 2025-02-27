Teksas merkezli Oak Cliff Beverage Works (OCBW), beyan edilmeyen Sarı 5 gıda katkı maddesinin varlığı nedeniyle 16.000'den fazla Beverage Base Lemonade ürününü gönüllü olarak geri çağırdığını duyurdu.

Sarı 5, tartrazin olarak da bilinir. Ve çeşitli gıda, kozmetik ve ilaç ürünlerinde kullanılan sentetik bir boya türüdür. Petrolden elde edilir ve benzidin gibi kanserojenler içerdiği ortaya çıktı. Geri çağırma, son tüketim tarihi 12 Aralık 2025 olan 'İçecek Bazlı Limonata, 3 galon' ve 12 Ocak 2026 tarihli 'İçecek Bazlı Limonata, 5 galon' ürünlerini kapsıyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi ( FDA ), geri çağırmayı, ürünün kullanımından kaynaklanan olumsuz sağlık sonuçlarının uzak bir olasılıkla söz konusu olduğu bir sağlık tehlikesi durumu olan 2. sınıf risk seviyesi olarak sınıflandırdı.

DNA HASARINA NEDEN OLUYOR

FDA, Yellow 5'i standart seviyelerde güvenli olarak değerlendiriyor. Ancak kimyasalın, özellikle çocuklarda hiperaktivite, alerjik reaksiyonlar ve olası DNA hasarı gibi potansiyel sağlık riskleri konusunda endişelere yol açtığı belirtiliyor.

OCBW, kirlenmiş kutuların Arkansas, Kaliforniya, Colorado, Kentucky, Missouri, New Mexico, Oklahoma ve Teksas'ta satıldığını söyledi .FDA'nın internet sitesine göre, geri çağırma 31 Ocak'ta her üründen toplam 8.847 kutu için yapıldı .

Ancak OCBW geri çağırmayla ilgili resmi bir duyuru yapmadı.

ASTIM, EGZAMA, KURDEŞEN GİBİ HASTALIKLARI TETİKLİYOR

Kimyasalın, kurdeşen, egzama ve astım gibi reaksiyonları tetiklediği bilinen bir alerjen olduğu belirtiliyor. Yapılan araştırmalar, bu durumun bazı çocuklarda, özellikle dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklarda hiperaktiviteye katkıda bulunabileceğini ortaya koymaktadır.

Tahıl gevreği, soda, jelatin, meyve suyu, vitamin, diş macunu ve diğer tüketim mallarında bulunabilir. Ancak, Yellow 5 Avrupa'da yasaklanan birçok kanserle bağlantılı kimyasaldan biridir.