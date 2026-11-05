İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik eş zamanlı operasyonlarda 9 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlendi. Kaçak ve sahte alkollü içki ile yasa dışı içki imalatında kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesi amaçlandı.

Operasyonlarda 5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 44 bin 677 litre etil alkol ve bin 17 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi.

Bakanlık açıklamasında, vatandaşların sağlığını tehdit eden kaçak ve sahte alkol üreticilerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.