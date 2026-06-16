Kuzey Afrika’nın en güçlü ordularından birine sahip olan Cezayir, Rusya ile altı yıl önce imzaladığı milyar dolarlık stratejik askeri anlaşmada mutlu sona ulaştı. Cezayir Hava Kuvvetleri, Rusya’nın en gelişmiş av-bombardıman uçakları arasında yer alan Su-34’ün yurt dışı satışları için özel olarak tasarlanan "Su-34ME" modelinin ilk dörtlü partisini resmen teslim aldı.

Yeni uçakların, Cezayir’in uçsuz bucaksız çöl semalarına meydan okuyan ikonik "okyanus" kamuflajıyla çekilen yüksek kaliteli ilk fotoğrafları askeri analiz platformlarına sızdı.

Uydu görüntülerine ve askeri kaynaklara yansıyan bilgilere göre, ilk dört uçak Cezayir’in stratejik öneme sahip Laguat Hava Üssü’ne konuşlandırıldı. Bu üs, Cezayir Hava Kuvvetleri’nin vurucu gücü olan ve uzun yıllardır Sovyet/Rus yapımı emektar Su-24MK2 bombardıman uçaklarını kullanan 4. Taarruz Filosu’na ev sahipliği yapıyor.

2019 yılında imzalanan ve toplam 14 uçak tedarikini içeren bu sözleşmeyle birlikte Cezayir, dünyada Rus Su-34 uçaklarını satın alan ilk yabancı ülke unvanını da kazanmış oldu.

KISITLI ÜRETİME RAĞMEN SÖZÜNDE DURDU

Askeri uzmanlar, Ukrayna’daki savaş nedeniyle üretim kapasitesini tamamen kendi ordusuna kanalize eden Rusya’nın, yıllık ortalama 10 adet olan kısıtlı üretim hızına rağmen Cezayir’e uçak teslim etmesini oldukça dikkat çekici buluyor.

Sözleşmenin imzalanmasının üzerinden altı yıldan fazla bir süre geçmesi Rus savunma sanayiinin teslimat hızındaki aksamaları göz önüne serse de, Moskova’nın bu hamlesi stratejik bir ortaklığı kaybetmeme çabası olarak yorumlanıyor. Ordusundaki silah ve askeri teçhizatın yaklaşık yüzde 85’i Sovyet ve Rus menşeili olan Cezayir, Moskova için küresel silah pazarında hem finansal hem de siyasi açıdan vazgeçilmez bir kale konumunda bulunuyor.

SU-35'LERE BENZERLİK GÖSTERİYOR

Cezayir’e teslim edilen Su-34ME modelinin, Rus Hava Kuvvetleri’nin kendi kullandığı standart uçaklara göre bazı yapısal ve teknolojik farklılıklar içerdiği belirtiliyor.

Göze çarpan en net detaylar arasında, Rusya’nın 5. nesil hayalet savaş uçağı Su-57’den esinlenilen yeni ön iniş takımı ışıkları yer alıyor. Ayrıca uçağın gövde üstü ve altına yerleştirilen, gelişmiş hava savunma füzelerine karşı erken uyarı sağlayan radar radyasyonu sensörlerinin, Rusya’nın bir diğer gözdesi Su-35 savaş uçağındaki sistemlerle benzerlik taşıdığı aktarılıyor.

Uçakların ulaştığı muharebe kabiliyeti ve Cezayir’e bu jetlerle birlikte teslim edilen güdümlü füze ve mühimmat yelpazesi ise henüz sır gibi saklanıyor.

Ancak askeri analistler, bu stratejik teslimatın Akdeniz ve Kuzey Afrika hattındaki hava üstünlüğü dengelerini Cezayir lehine ciddi şekilde tazeleyeceğini vurguluyor.