Pasifik ülkesi Kiribati, toprakları içindeki zaman farkını ortadan kaldırmak için Uluslararası Tarih Çizgisi'ni 3 bin kilometre doğuya kaydırdı. Bu düzenlemeyle birlikte doğu ve batı adaları arasında 23 saatlik fark bulunan ülke tek bir takvim gününde birleşti.

3,5 MİLYON KİLOMETREKARELİK ALANDA ZAMAN FARKI SORUNU

Ekvator boyunca 3,5 milyon kilometrekarelik geniş bir alana yayılan ada ülkesi Kiribati, coğrafi konumu nedeniyle iki farklı takvim gününü aynı anda yaşıyordu. Ülkenin en doğusundaki adalar ile en batısındaki adalar arasında tam 23 saatlik zaman farkı bulunuyordu.

RESMİ KURUMLAR NEDEN HAFTADA SADECE 4 GÜN ORTAK ÇALIŞABİLİYORDU?

Ülke sınırları içindeki 23 saatlik fark, kamu idaresi ve ticari faaliyetlerde aksamalara yol açıyordu. Bir bölgede iş günü devam ederken diğer bölgede hafta sonu tatili yaşanması sebebiyle resmi kurumlar haftada yalnızca dört gün eş zamanlı olarak mesai yapabiliyordu.

SINIR YENİDEN ÇİZİLDİ

Ülke içindeki idari bölünmüşlüğü ve takvim karmaşasını sonlandırmak isteyen Kiribati hükümeti, 1994 yılında Uluslararası Tarih Çizgisi'nin konumunu değiştirmeye karar verdi. Alınan kararla çizginin ülke sınırlarının 3 bin kilometre doğusundan geçecek şekilde yeniden düzenlenmesi sağlandı.

TARİH ÇİZGİSİNİN KAYDIRILMASI ÜLKEDE NEYİ DEĞİŞTİRDİ?

Yapılan düzenlemenin ardından Uluslararası Tarih Çizgisi artık ülkeyi ortadan ikiye bölmüyor. Çizginin ülke topraklarının doğusuna alınması sonucunda Kiribati'nin tüm adaları aynı takvim gününe geçti ve kurumlar arasındaki çalışma günü kaybı tamamen ortadan kalktı.