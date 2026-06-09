Avrupa'nın ve dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından biri olan Portekiz’in ünlü Algarve bölgesi, küresel iklim krizi ve şiddetli erozyon nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Deniz seviyesinin yükselmesi ve fırtınaların kıyı şeridini yutması üzerine harekete geçen Portekiz hükümeti, bölgedeki plajları eski haline getirebilmek için deniz tabanından çıkarılan tam 2,2 milyon ton kumu sahillere taşıyor. Quarteira ile Garrao arasındaki 6 kilometreden fazla kıyı şeridini kapsayan bu devasa operasyon için bütçeden 17,2 milyon avro fon ayıldı.

Özel gemilerle deniz tabanından taranan kumlar, boru hatları vasıtasıyla kıyıya taşınarak Trafalgar, Vale do Lobo ve Forte Nova gibi dünyaca ünlü plajlara eşit şekilde yayılıyor.

MÜDAHALE EDİLMEZSE TURİZM ALTYAPISI

Çalışmalar tamamlandığında kumsalların genişliği yaklaşık 37 metre artırılmış olacak. Yetkililer, bu müdahale yapılmadığı takdirde dev dalgaların sadece plajları değil, kıyıdaki kayalıkları, otelleri ve tüm turizm altyapısını çökerteceğini belirtiyor. Portekiz Çevre Bakanı Maria da Graça Carvalho da hükümetin hem bölge halkı ile turistlerin güvenliğini sağlamak hem de bu eşsiz doğal mirası korumak konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Ancak bu pahalı ve zorlu denizcilik operasyonu, doğaya karşı kalıcı bir zafer sunmuyor. Bölgede daha önce 1998, 2006 ve 2010 yıllarında da benzer çalışmalar yapılmış ancak dökülen kumların büyük kısmı birkaç yıl içinde okyanus dalgaları tarafından yeniden yutulmuştu. Uzmanlar, beton dalgakıranlar yerine yapay kum dolgusu tercih edilmesinin doğallığı koruduğunu ancak bunun sadece zaman kazandıran geçici bir tampon olduğunu ifade ediyor. Öte yandan, iklim kriziyle mücadele eden bölge, ekonomik olarak da zor bir dönemden geçiyor. Algarve'ye gelen turistler, özellikle restoranlardaki yüksek menü fiyatları ve saati 20 avroyu bulan otopark ücretleri nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtiyor.