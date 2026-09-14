Nijerya'nın Plateau eyaletinde Berom bölgesinde yolcu taşıyan bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı. "SALDIRIYI GÜVENLİK GÜÇLERİNE BİLDİRDİK" Berom Bölge Gençlik Birliği Sekreteri Tengong Rwang, silahlı kişilerin otobüse ateş açtığını belirterek, 11 kişinin öldüğünü ve çok sayıda yaralının bulunduğunu kaydetti. Rwang, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve saldırının bölgedeki güvenlik güçlerine bildirildiğini ifade etti. Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP terör Örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor.

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