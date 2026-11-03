ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Çin vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını güvenlik açıkları ve istihbarat riskleri gerekçesiyle askıya aldı. Kararın, ABD'nin Batı Pasifik’teki askeri varlığını güçlendirdiği ve kritik savunma üslerini modernize ettiği bir dönemde yürürlüğe konduğu bildirildi.

STRATEJİK ÜSLER ÇEVRESİNDE GÜVENLİK TEDBİRİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Çinli turistlerin Kuzey Mariana Adaları’na 14 güne kadar vizesiz girişine olanak tanıyan mevcut ve planlanan düzenlemelerin ciddi güvenlik zafiyetleri barındırdığı kaydedildi.

Uygulamanın, Tinian Adası’ndaki askeri hava üssünün yeniden faaliyete geçirilmesi ve Guam’daki savunma tahkimatlarının artırılması sürecinde Washington açısından casusluk ve istihbarat toplama risklerini yükselttiği ifade edildi.

Hint-Pasifik bölgesinin güvenliğinin stratejik önemine dikkat çekilen açıklamada, vize muafiyetinin kapsamlı güvenlik soruşturmalarını devre dışı bıraktığı vurgulandı.

Georgetown Üniversitesi Öğretim Üyesi Gregory Brown da konuya ilişkin değerlendirmesinde, geçmişte adalar güzergahı üzerinden Guam’daki askeri tesislere yönelik yetkisiz geçiş ve kaçakçılık vakalarının yaşandığını hatırlatarak, stratejik bir üs inşa edilirken bu tür güvenlik açıklarının kapatılmasının hedeflendiğini aktardı.

TURİZM GELİRLERİ VE YEREL EKONOMİ ENDİŞELİ

Alınan güvenlik tedbirleri, ekonomisi ağırlıklı olarak turizme dayanan Kuzey Mariana Adaları'nda ekonomik kaygı yarattı. Bölgeye gelen Çinli turist sayısında son dönemde düşüş kaydedilmiş olmasına karşın, vize muafiyetinin tamamen kaldırılmasının yerel işletmeler ve turizm sektörü üzerindeki olası mali etkileri ada yönetiminde ve iş çevrelerinde tedirginliğe yol açtı.