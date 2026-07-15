Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin yeniden tamamen devre dışı kalması sonucu ada genelinde son bir hafta içinde ikinci kez geniş çaplı elektrik kesintisi meydana geldi.

Ulusal basına göre, Küba Elektrik Birliği (UNE) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaşanan kesintinin 2026 yılındaki beşinci büyük elektrik sistemi çöküşü olduğunu duyurdu.

UNE, son bir hafta içinde Ulusal Elektrik Sistemi'nin ikinci kez tamamen devre dışı kaldığını bildirirken, arızanın nedenine ilişkin bilgi vermedi.

Başkent Havana'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri 35 saati aşarken, adanın bazı eyaletlerinde ise vatandaşlar üç gün boyunca elektriksiz kaldı.

Küba hükümeti, ABD'nin enerji alanındaki yaptırımları ve teknolojik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle Ulusal Elektrik Sistemi'nin "kritik" ve "son derece gergin" bir durumda olduğunu kabul etti.

"KÜBA BİR TEHDİT DEĞİLDİR"

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'ye tepki gösterdi.

ABD'nin 13 Temmuz'da açıkladığı ek yaptırım kararlarını kınayan Rodriguez, şunları kaydetti:

"ABD hükümeti, Küba halkına, halkın yaşam koşullarına ve geçim kaynaklarına karşı yürüttüğü savaşı tırmandırmaya devam ediyor. 13 Temmuz'da duyurulan ek tek taraflı zorlayıcı kararlar, ABD'li yöneticilerin ülke nüfusunun tamamını cezalandırma konusundaki suç ortaklığının ve soykırımcı amacının açık bir göstergesidir. Küba bir tehdit değildir, asıl tehdit ablukadır."