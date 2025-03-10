Yetkililer, bu uygulamanın amacının ambalaj atıklarını azaltmak ve geri dönüşüm maliyetlerine katkı sağlamak olduğunu belirtiyor. Ancak Fransız fırıncılar, zaten yüksek enerji ve hammadde maliyetleriyle mücadele ettiklerini ve bu ek verginin işleri daha da zorlaştıracağını söylüyor.

Geçmişte fırıncılar, yıllık olarak ambalaj kullanım beyanında bulunarak geri dönüşüm katkılarını hesaplıyordu. Yeni sistem ise bu süreci basitleştirme iddiasıyla doğrudan her ambalaj başına sabit bir vergi getirdi. Sadece fırıncılar değil, kasaplar ve peynir üreticileri de benzer vergilere tabi tutuldu.

Euronews'te yer alan habere göre; Fransız Pastane ve Fırıncılar Ulusal Konfederasyonu Başkanı Dominique Anract, yeni verginin fırıncılar için büyük bir yük oluşturduğunu belirterek, "Bu, bardağı taşıran son damla oldu," ifadelerini kullandı. Artan elektrik ve gaz fiyatlarıyla boğuşan fırıncılar, ek verginin ekonomik sıkıntıları derinleştirdiğini savunuyor.

Bir pastane haftada altı gün, günde yaklaşık 300 müşteri ağırlıyor. Yeni vergi, bu ölçekteki bir işletmeye yılda ortalama 700 euro (20 bin 20 TL) ek maliyet getirecek. Anract, fırıncıların bu yükü dengelemek için ürün fiyatlarına küçük zamlar yapabileceğini dile getirdi.

Baget, Fransa için sadece bir ekmek değil, aynı zamanda ulusal bir sembol. 2022 yılında UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine alınan baget, Fransız kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor. Her gün 12 milyon Fransız, baget satın alıyor.

Verginin tüketiciler üzerindeki etkileri de tartışma konusu. Ülkedeki ekmek satışlarının yüzde 52’si bağımsız fırınlar tarafından gerçekleştiriliyor ve artan maliyetlerin doğrudan müşterilere yansıması bekleniyor.