Çin devlet medyası, Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alan Yarlung Tsangpo Nehrinde dünyanın en yüksek elektrik üretim kapasitesine sahip olması hedeflenen dev hidroelektrik projesinin inşaat çalışmalarının başladığını doğruladı.

Yaklaşık 165 milyar dolar yatırımla hayata geçirilen proje, tamamlandığında mevcut durumdaki en büyük elektrik üreticisi olan Üç Boğaz Barajı’nı geride bırakacak.

KADEMELİ SANTRAL SİSTEMİ

Proje, Üç Boğaz Barajı gibi devasa tek bir baraj duvarı inşa etmek yerine, nehrin Himalayalar boyunca izlediği doğal ve dik dikey eğimden faydalanacak. Kurulacak kademeli santral zinciri sayesinde, nehrin doğal akış gücü dar bir alanda yoğunlaştırılarak daha küçük bir yapısal alan üzerinde yüksek miktarda enerji üretilmesi hedefleniyor.

BÖLGESEL SU GÜVENLİĞİ

Söz konusu proje, nehrin Hindistan’a girerek Brahmaputra adını alması ve ardından Bangladeş’e uzanması sebebiyle uluslararası boyutta da takip ediliyor. Projenin büyük ölçekli su depolama veya yön değiştirme amacı taşımadığı, yalnızca elektrik üretimine odaklandığı ve nehrin aşağı çığırına akan su miktarında belirgin bir düşüş yaşanmayacağı bildirildi.

Hindistan ve Bangladeş’te milyonlarca kişinin tarım ve içme suyu ihtiyacını karşılayan nehir üzerindeki bu altyapı çalışması, sınır aşan suların yönetimi açısından bölgesel diplomasinin gündem maddeleri arasında yer alıyor.

ÇEVRESEL ETKİLER

Projenin yer aldığı Tibet Platosu, Asya’nın ekolojik açıdan en hassas bölgelerinden biri olmasının yanı sıra aktif fay hatlarına yakınlığıyla biliniyor.

Çevre örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, yüksek sismik hareketliliğin risk oluşturabileceğine ve nehirdeki tortu hareketinin engellenmesinin yerel ekosistemleri etkileyebileceğine dikkat çekti. Çin makamları ise projenin teknik planlama ve ekonomik getirilerine vurgu yaparken ayrıntılı çevresel etki değerlendirme raporlarının aşamalı olarak paylaşılacağını belirtti.