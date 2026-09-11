Çinli bilim insanlarının Batı Pasifik tabanında yürüttüğü derin deniz araştırmalarında, dünya standartlarında büyük ölçekli ve yüksek değerli bir polimetalik sülfür maden yatağı keşfedildi.

Tsinghua Üniversitesi, Qingdao Deniz Jeolojisi Enstitüsü ve Shanghai Jiao Tong Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen seferde, deniz tabanında yüksek sıcaklıklı aktif bir hidrotermal alan tespit edilerek zengin maden rezervlerinin varlığı doğrulandı.

Shenzhen kentinden 10 Ağustos'ta demir alan "Xiangyanghong 10" araştırma gemisi ile yürütülen 18 günlük görev kapsamında, Çin’in münhasır ekonomik bölgesindeki yay-arkası havzasında 7 ayrı derin dalış operasyonu gerçekleştirildi.

Gemideki laboratuvarlarda incelenen numuneler, çıkarılan cevherin ton başına 15,4 grama kadar altın ve 1 kilogramı aşan (1271 gram) gümüş içerdiğini ortaya koydu. Bilim insanları, tespit edilen bu ortalama maden oranlarının karasal yataklara kıyasla belirgin şekilde yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Keşfi değerlendiren Tsinghua Üniversitesi Deniz Mühendisliği Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Song Shiji, ulaşılan cevher kalitesinin bölgenin ekonomik ve ticari madencilik değerini doğrudan kanıtladığını belirtti. Yerli imkanlarla geliştirilen derin deniz ekipmanlarıyla imza atılan bu bilimsel atılım, küresel deniz altı kaynak araştırmalarında önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.