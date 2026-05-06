Amerika Birleşik Devletleri, elektrikli araç dönüşümünde ve enerji bağımsızlığında dengeleri değiştirecek devasa bir lityum rezervi keşfetti. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Appalachian Dağları kuşağında yaklaşık 2,3 milyon ton ekonomik olarak geri kazanılabilir lityum yatağı tespit edildi.

Keşfedilen bu miktar, ülkenin 2025 yılındaki ithalat seviyeleri baz alındığında tam 328 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek bir potansiyele sahip.

130 MİLYON ELEKTRİKLİ ARACIN BATARYASINI ÜRETEBİLİR

"Beyaz altın" olarak nitelendirilen bu kaynak, yaklaşık 130 milyon elektrikli otomobilin bataryasını üretecek kadar büyük bir kapasite sunuyor. Uzmanlar, toplam rezervin ayrıca 1,6 milyon enerji depolama ünitesine veya 180 milyar dizüstü bilgisayara güç sağlayabileceğini belirtiyor.

Rezervlerin coğrafi dağılımına bakıldığında, 1,43 milyon tonluk büyük kısmının Güney Appalachia'daki Carolina eyaletlerinde, yaklaşık 900 bin tonluk bölümünün ise Maine ve New Hampshire eyaletlerini kapsayan Kuzey Appalachia'da yoğunlaştığı görülüyor.

ÇİN'İN TAHTINI SALLAYACAK

Jeolojik geçmişi 250 milyon yıl öncesine, süper kıta Pangaea'nın oluşumuna kadar uzanan bu lityum yatakları, granit benzeri pegmatit kayaçlarının içinde bulunuyor. Dönemin yoğun ısı ve basıncıyla lityum bakımından zenginleşen bu kayaç yapısı, Amerika'yı yeniden sektörün liderliğine taşıma potansiyeli taşıyor.

Bir dönem lityum üretiminde dünya lideri olan ancak günümüzde ihtiyacının yarısından fazlasını ithal eden ABD için bu bulgular stratejik bir önem arz ediyor. Özellikle lityum rafinerisi ve tüketiminde Çin’in hakim olduğu mevcut küresel pazarda, bu keşfin ABD’yi kritik metaller listesindeki bağımlılığından kurtarması bekleniyor.