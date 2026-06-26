Brezilya’nın ulusal petrol şirketi Petrobras, okyanus tabanındaki devasa tuz katmanlarının altından petrol çıkarma teknolojisinde yeni bir tarihi rekora imza attı. Şirketin son raporuna göre, mühendislik açısından dünyanın en zorlu süreçlerinden biri olarak kabul edilen "tuz altı" (pre-salt) rezervlerinden günlük petrol üretimi 2,66 milyon varile ulaştı.

Petrobras'ın tüm operasyonlarını kapsayan toplam günlük üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak 4,65 milyon varil ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

"Denizin altındaki Everest" olarak tanımlanabilecek bu operasyon, okyanus yüzeyinden binlerce metre aşağıda, kilometrelerce kalınlıktaki kaya ve tuz tabakalarının delinmesini gerektiriyor. Çıkarılması oldukça zor olan bu petrol, yüksek kalitesi ve zengin rezerv hacmi sayesinde maliyetleri fazlasıyla karşılayarak adeta Brezilya ekonomisinin altın yumurtlayan tavuğu haline geldi.

Şirket, bu başarıyı Santos Havzası'ndaki dünyanın en büyük derin deniz petrol sahası olan Búzios'ta devreye aldığı, FPSO adı verilen devasa yüzer üretim ve depolama gemilerine borçlu.

SEKTÖRDE YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

Bu üretim patlaması sadece bir şirket başarısı değil, aynı zamanda Brezilya ekonomisi ve küresel enerji haritası için de büyük bir kırılma noktası anlamına geliyor. Rekor üretim sayesinde devlet kasasına akan vergi ve telif gelirleri zirve yaparken, Brezilya petrol devi Orta Doğu ve ABD ile rekabetinde elini güçlendirerek net petrol ihracatçısı konumunu sağlamlaştırıyor.

Gelecek yıllarda yeni platformları da devreye almayı planlayan Petrobras, bir yandan mevcut sahalardan maksimum verim almayı hedeflerken diğer yandan ülkenin kuzeyindeki yeni bölgelerde keşif uçuşlarına devam ediyor.