Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA) tarafından açıklanan verilere göre, 2026 yılının ilk sekiz ayında rüzgar ve güneş başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklara 159 gigavatlık devasa bir yeni kapasite eklendi. Böylece ülkenin toplam elektrik kurulu gücü içinde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 60,8 seviyesine kadar tırmandı.

Ağustos 2026 sonu itibarıyla Çin’in toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü 2 bin 496 gigavata (2,496 teravat) ulaşarak rekor kırdı. Yılın ilk sekiz aylık döneminde devreye alınan yeni santrallerin yüzde 71,6’sını yenilenebilir kaynaklar oluştururken, bu tesisler toplamda 2,77 trilyon kilovatsaat elektrik üreterek ülkenin toplam elektrik üretiminin yüzde 41,6’sını tek başına karşıladı.

ÜLKEDE YENİ DÖNEMİN KAPILARINI ARALADI

Özellikle rüzgar ve güneş enerjisindeki agresif büyüme, fosil yakıtların baskınlığını kıran ana unsur oldu. Rüzgar ve güneşin toplam kurulu gücü 1.992 gigavata ulaşırken, bu kapasitenin 1.297 gigavatlık aslan payını güneş enerjisi üstlendi.

Yalnızca rüzgar ve güneş ikilisi, yılın ilk sekiz ayında ürettiği 1,71 trilyon kilovatsaat elektrikle Çin’in toplam elektrik tüketiminin yaklaşık dörtte birini tek başına sağladı. Güneş enerjisinin 1.297 gigavat ile kömürlü santralleri geride bırakması, ülkenin enerji arz güvenliğinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.