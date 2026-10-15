Uluslararası kamuoyu ve yerel hayvan hakları örgütlerinin yıllardır sürdürdüğü yoğun baskıların ardından Seul yönetimi köpek eti sektörü tamamen kapatma kararı almıştı.

Yasağın ilk açıklandığı dönemde ülke genelindeki 1.500'den fazla çiftlikte yaklaşık 468 bin köpek bulunurken, alınan sert tedbirler ve kapanış kararları sayesinde bu sayı ciddi oranda geriledi. Ancak resmî verilere göre hâlen 198 çiftlik faaliyetini sürdürüyor ve buralarda yaklaşık 7.600 köpek kurtarılmayı bekliyor.

Güney Kore Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı, 7 Şubat 2027 tarihine kadar köpek eti sektörünü ülke genelinde tamamen bitirmeyi taahhüt etti. Bakanlık yetkilileri, yasağın tam anlamıyla yürürlüğe girmesiyle birlikte insan tüketimi amacıyla köpek yetiştiren, kesen veya satan herkesin iki yıla kadar hapis ve 20 bin doları aşan ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacağını vurguluyor.

Denetimleri sıklaştıran hükümet, yılın son döneminde tüm çiftlikleri mercek altına alırken, gizlice üretim yapmaya çalışan veya hayvanların üremesini engellemeyen işletmelerin derhal kapatılacağını duyurdu. Yetkililer, sektör tamamen sonlandırıldığında ortada kalacak binlerce köpeğin bakımı ve barınması için yerel belediyelerle ortak bir çalışma yürütecek.

SON KALAN KÖPEKLERİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Çiftliklerin kapılarına birer birer kilit vurulurken, zamanla yarışan hayvan hakları savunucuları ise tesislerde mahsur kalan son köpekleri kurtarmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Geçtiğimiz aylarda uluslararası bir yardım kuruluşu, Gangjin bölgesindeki kapalı bir çiftlikten 70'ten fazla köpeği kurtararak ABD ve Kanada'daki yeni ailelerinin yanına gönderdi. Güney Kore toplumunda köpeklerin artık bir "gıda" değil, evde yaşam paylaşılan birer "dost" olarak kabul gördüğünü belirten aktivistler, yürütülen bu kurtarma operasyonlarının ülkede onlarca yıldır süren acı dolu bir dönemin sonunu simgelediğini ifade ediyor.